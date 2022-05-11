الأثنين 15 شوال 1443 ﻫ - 16 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“أبل” تودع أحد أبرز منتجاتها بعد مسيرة أكثر من 20 عاماً

11 - مايو - 2022
آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 4:29 صباحًا
جهاز آيبود

جهاز آيبود

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أبل أنها ستوقف إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاق الأجهزة، التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم.

وقالت أبل في منشور على مدونة، الثلاثاء، إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفراً حتى نفاذ المعروض.

ومنذ إطلاقه في عام 2001، واجه آيبود سيلاً من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون، وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في عام 2015.

ومنذ إطلاقه في عام 2001، واجه آيبود سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.

وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في عام 2015.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

سجائر- تعبيرية
بالأرقام.. أضرار صناعة السجائر على كوكبنا
كوكب المريخ
فيديو.. لغز “مخرج للكائنات الفضائية” في المريخ يحير العلماء
هاتف آيفون
شاحن عالمي للهواتف الذكية.. آبل تختبر طرازات آيفون جديدة بمنفذ “USB-C”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

يافطة انتخابية لحزب القوات اللبنانية
هؤلاء هم نواب “القوات” الجدد بحسب ماكينة معراب
كلودين عون
كلودين عون تعلن عن مفاجئة.. ابنة الرئيس لا ثقه لها بالصهر
أسماء الناجحين بمقاعد المتن الشمالي