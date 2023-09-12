أبل تطلق هواتف "آيفون 15" و"iPhone 15 Pro"

انطلق قبل قليل المؤتمر السنوي لشركة “أبل” حيث ستقوم بإطلاق هواتف آيفون الجديدة بالمقر الرئيسي في كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن طرازات آيفون جديدة، بالإضافة إلى ساعات Apple Watch وAirPods الجديدة، وفقًا لتقارير من “بلومبرغ” ومحللي Wall Street ومحلل الأجهزة TF International Securities Ming-Chi Kuo.

ويعتبر عرض “أبل” التقديمي عبارة عن فيديو مسجل مسبقًا.

وتتمتع Apple Watch الجديدة بميزة Find My iPhone بدقة أكبر.

بدلاً من مجرد اختبار اتصال الجهاز، ستكون الساعة الجديدة قادرة على توجيهك إلى المكان الذي تركت فيه جهاز آيفون الخاص بك.

وذكر رئيس شركة أبل، تيم كوك، سريعًا سماعة الواقع المختلط القادمة من “أبل” Vision Pro، والتي أعلنت عنها الشركة هذا الصيف. لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة.

وقال كوك: “يحقق فريق “أبل” تقدمًا كبيرًا مع Vision Pro، ونتطلع إلى الشحن في أوائل العام المقبل”.

ولن تستخدم “أبل” الجلود بعد الآن في منتجاتها، فيما ستقوم باستخدام نسيج جديد يُسمى “FineWoven” مصنوع من 68% من المواد المعاد تدويرها المحافظة على البيئة.

وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي. يروج المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضًا على قوة التيتانيوم.

ستغطي مادة التيتانيوم الأكثر صلابة طرازي iPhone 15 Pro. في الوقت الحالي، يستخدمون الألومنيوم، وهو أقل متانة.

وأعلنت شركة Apple أن iPhone 15 سيكون قادرًا على الاتصال بالمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية.

وهذا يعني أن المستخدمين الذين ليس لديهم خدمة إنترنت ويحتاجون إلى المساعدة على الطريق سيظلون قادرين على الحصول عليها. وستكون الخدمة مجانية لمستخدمي iPhone 15 لمدة عامين.

يبلغ سعر iPhone 15 الأساسي 799 دولارًا. فيما يبلغ سعر iPhone 15 Plus الأكبر حجمًا 899 دولارًا. يبقى السعر المنخفض دون تغيير.

وقال أحد مسؤولي “أبل” “أصبح USB-C معيارًا مقبولاً عالميًا، لذلك نضمنه iPhone”.

ستصبح شريحة A16 Bionic الحالية من شركة أبل قياسية في iPhone 15 الأساسي.

ظهر معالج A16 Bionic ذو 16 نواة لأول مرة على هاتف iPhone 14 Pro المطور العام الماضي.