أبوظبي: 200 ميجاوات من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي جاهزة للعام المقبل

أعلن طلال القيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية بمجموعة جي42 ومقرها أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن 200 ميجاوات من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي المخطط له في أبوظبي بقدرة إجمالية تصل إلى خمسة جيجاوات ستدخل الخدمة العام المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر جيتكس جلوبال للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دبي، حيث أشار القيسي إلى أن الشركة تجري حالياً مناقشات مع شركات الخدمات السحابية الأمريكية الكبرى حول السعة المتبقية في المجمع.

وتسعى مجموعة جي42 من خلال هذا المشروع لتعزيز البنية التحتية للطاقة والذكاء الاصطناعي في الإمارات، ودعم التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة على الصعيدين المحلي والدولي.