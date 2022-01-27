أحدث الاختراعات.. حزام أمان للطعام!

طور أحد المخترعين حزام أمان خاص مصمم للحفاظ على أكياس الوجبات السريعة في وضع مستقيم أثناء القيادة.

إنّ المنتج الذي صممه دان ستيفنسون في أتلانتا ويدعى ‘ BAGO ‘ يعمل عن طريق تعليق صندوق قفازات ولاقط إلى الجزء العلوي من حقيبة تستريح على الأرض إلى جانب الركاب.

تساعد المرساة في الحفاظ على الشريط مثبتاً في صندوق القفازات، بينما يسمح الضابط بضبط طول الحقيبة، ولكن ليس تعليقها.

وبهذه الطريقة، تضمن الأداة بقاء الحقيبة في وضع مستقيم، وتتصرف قليلاً مثل مراسي الأمان التي يستخدمها الناس لمنع خزائن الكتب الثقيلة من الانقلاب.

تم إطلاق BAGO على موقع التمويل الجماعي Indiegogo، حيث يمكن شراؤه مقابل 22 دولاراً ومن المتوقع شحنه بحلول حزيران.

وأوضح السيد ستيفنسون أنّ BAGO، سيكون بمثابة رفيق مفيد في صندوق القفازات الخاص بك لسنوات عديدة قادمة.

وقال:” الغاية الأساسية من المنتج هو ضمان عدم انقلاب أكياس المحلات والبقالة وانسكاب محتوياتها عندما تتحرك السيارة”.

ومن المزايا الثانوية المهمة أنه يسمح للسائق بالتركيز على الطريق دون الشعور بالحاجة إلى الوصول إلى الحقيبة والتمسك بها لمنع الانسكابات أثناء المنعطفات وأثناء الكبح.

“منذ ذلك الحين، واصلت التفكير في المنتج واختبرت تصميمات ومواد مختلفة للعثور على المزيج الصحيح من الوظائف والمتانة.”

“أعتقد أنني حققت هذا التوازن وأنا متحمس جداً لتقديم BAGO!”

وفقاً لمعلومات المنتج، يعمل BAGO مع جميع السيارات التي تملك صندوق قفازات مفتوح من جانب الراكب.

إلى جانب أكياس الوجبات السريعة، يمكن أيضاً استخدام النظام لحمل أكياس البقالة أو حتى حقائب اليد.

وأوضح المخترع أنّ المفهوم بدأ كفكرة برزت في رأسه بينما كان متوقفاً على إشارة حمراء منذ حوالي عامين.

في وقت كتابة هذا التقرير، تم دعم BAGO لتصل قيمته الى ما مجموعه أقل بقليل من 7700 جنيه استرليني من قبل 180 داعماً.

وقال ستيفنسون أنّ BAGO تم تصميمه ليستمر باستخدام مكونات عالية الجودة ويتم تجميعه بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل هذه المكونات قطعة مرساة بنيت لهذا الغرض شيدت مع حواف ناعمة للاستخدام مع صندوق القفازات الخاصة بك بعناية، وهو مصنوع من مادة قوية جداً بالإضافة إلى مشبك مصنوع من المعادن.

وأضاف: “هذا الأخير، يحافظ على قبضته على الحقيبة خلال المنعطفات الضيقة وتغيير السرعات.”