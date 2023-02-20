أداء باهت في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع

شهدت أسعار العملات الرقمية،الإثنين، عدة تقلبات على الرغم من التراجع الكبير في نشاط السوق المرتبط بحجم التداولات.

وجاء الهبوط بمعظم العملات الرقمية الرئيسية طفيفا إلى حد ما، ولم يتخط نسبة 1%، بقيادة عملتي بيتكوين وإيثيريوم.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.32% لتصل إلى 1.11 تريليون دولار.

في حين زادت التداولات بقيمة 42.9% إلى 63.07 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

انخفض سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.5% إلى 24,508.6 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 472.82 مليار دولار.

وصعدت نسبة التداولات بنسبة 56.4% إلى 28.6 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ 7 الأخيرة سجلت عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 12.28% إجمالا.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

خسر سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH نحو 0.05% اليوم ليصل إلى 1,694.55 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.13% ليسجل 315.1 دولار.

في حين فقد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.34% من قيمته ليسجل 0.3915 دولار.

وانتعش سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.80% ليبلغ 0.4063 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.82% ليصل إلى مستوى 0.08778 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 1.12% ليصل إلى 7.52 دولار.