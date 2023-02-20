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أداء باهت في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع

منذ 9 دقائق
بيتكوين وإيثريوم

بيتكوين وإيثريوم

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شهدت أسعار العملات الرقمية،الإثنين، عدة تقلبات على الرغم من التراجع الكبير في نشاط السوق المرتبط بحجم التداولات.

وجاء الهبوط بمعظم العملات الرقمية الرئيسية طفيفا إلى حد ما، ولم يتخط نسبة 1%، بقيادة عملتي بيتكوين وإيثيريوم.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.32% لتصل إلى 1.11 تريليون دولار.

في حين زادت التداولات بقيمة 42.9% إلى 63.07 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

انخفض سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.5% إلى 24,508.6 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 472.82 مليار دولار.

وصعدت نسبة التداولات بنسبة 56.4% إلى 28.6 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ 7 الأخيرة سجلت عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 12.28% إجمالا.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

خسر سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH نحو 0.05% اليوم ليصل إلى 1,694.55 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.13% ليسجل 315.1 دولار.

في حين فقد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.34% من قيمته ليسجل 0.3915 دولار.

وانتعش سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.80% ليبلغ 0.4063 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.82% ليصل إلى مستوى 0.08778 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 1.12% ليصل إلى 7.52 دولار.

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