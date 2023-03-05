أداء وتصميم مميز.. أسوس تطلق تشكيلتها الجديدة من الحواسيب المحمولة

أطلقت شركة أسوس “ASUS” مجموعة من الحواسيب التي تقدم تجربة أفضل لصناع المحتوى بسبب أدائها المتفوق وطرازها وتصميمها المميز.

وتضم المجموعة التي أطلقتها أسوس ثلاثة أجهزة يمكن الاختيار من بينها بحيث يعتمد صانعو المحتوى مع اختلاف مستوياتهم على تلك الأجهزة الفريدة لتقدم لهم المساعدة والإمكانات المتعددة أثناء ابتكار محتواهم.

وسواء كان العمل يستهدف تصميم عوالم معقدة بالأبعاد الثلاثية، أو تحرير الصور الكبيرة أو مقاطع الفيديو العالية الدقة، فإن تلك الحواسيب المحمولة تقدم أفضل مزيج من البرمجيات والأجهزة المتطورة لجعل تدفق العمل أكثر انسيابية وكفاءة دون انقطاع في العملية الإبداعية.

يُعد جهاز ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600) من أسوس واحدًا من أروع محطات العمل المحمولة التي تتجاوز المزايا المعتادة في العمل اليومي.

يتميز الجهاز بلون أسود غير لامع وطلاء النانو المضاد لظهور البصمات بحيث يبقى بمظهر جديد وأنيق دومًا، إلى جانب تصميم فريد بإطار أرفع للشاشة ويتيح المجال لوجود فتحات خلفية للتهوية.

ويعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen 9 5900HX Mobile ووحدة معالجة الرسوم NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop إلى جانب ذاكرة للوصول العشوائي يمكن ترقيتها حتى 64 جيجابايت وقدرات فائقة السرعة للحفظ، مما يمكّن صانعي المحتوى من فعل ما يتطلعون إليه من ابتكارات وتصاميم دون حدود.

وتأتي شاشة OLED بقياس 16 بوصة بدقة 4K وتردد 60 هرتز لتعرض المحتوى بأجمل الألوان وأعلى مستويات الوضوح التي تبرز جمالية العمل الإبداعي. ولأعلى مستويات الدقة والتحكم في التطبيقات، يحتوي الجهاز على لوحة لمس كبيرة حساسة ومناسبة للأقلام الإلكترونية، فضلًا عن خاصية ASUS Dial للتحكم الدوراني. كما يمكن توصيل أحدث الملحقات بالجهاز بكل سهولة من خلال منافذ Thunderbolt 4 وبسرعات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية.

ومن المزايا الأخرى للجهاز استخدام تقنية التبريد المتطورة ASUS IceCool Pro التي تمنح جهاز ProArt Studiobook 16 OLED أفضلية ملموسة في الأداء والهدوء.

يمتاز جهاز Zenbook Pro 14 Duo OLED من أسوس بقوة فائقة تسمح لصانعي المحتوى بإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية دون حدود، فوحدة المعالجة المركزية القوية تضم الجيل الثاني عشر من معالج Intel Core i7-12700H وهي مثالية لتشغيل أكثر التطبيقات استهلاكًا ويمكنها التعامل مع المشاريع المعقدة وأحمال العمل الثقيلة بكل سهولة. وتنسجم وحدة المعالجة المركزية مع وحدة معالجة الرسوم NVIDIA GeForce RTX 3050Ti التي تُعد مكونًا رئيسيًا لصناعة المحتوى الجرافيكي الغني ومهامه الصعبة مثل ابتكار الرسوم الثلاثية الأبعاد وتحرير مقاطع الفيديو.

وبفضل مزاياه المتطورة وقدراته الفائقة، يمكن للجهاز تنفيذ أصعب مهام العرض المرئي بسرعة وسلاسة، إلى جانب التمتع بأعلى مستويات التوافق والأداء والثبات بفضل أقراص NVIDIA Studio.

ورغم هذا الأداء القوي تبقى كافة الأجزاء في الجهاز بحرارة منخفضة بفضل تقنية ASUS IceCool Plus المدعومة بآلية AAS Ultra المبتكرة التي تعمل على تهوية الجهاز بكفاءة وتسمح بميلان شاشة اللمس الثانوية ScreenPad Plus بزاوية مريحة لتجربة بصرية غامرة.

وللعرض البصري بمستويات تحاكي العرض في الإستديو، تتضمن شاشة اللمس الرئيسية OLED HDR 16:10 Dolby Vision بدقة 2.8K معدل تحديث بواقع 120 هرتز وتقنيات معتمدة من PANTONE Validated لدقة الألوان وسلسلة لونية تحاكي دقة العرض السينمائي بدقة 100% DCI-P3 وهي حاصلة على اعتماد TÜV Rheinland لراحة العيون. وبهذا يتفوق جهاز The Zenbook Pro 14 Duo OLED على الأجهزة المنافسة بكل الجوانب، مما يجعله أفضل جهاز حاسوب محمول صغير بشاشة OLED للمبدعين الذين لا يقبلون إلا بالأفضل.

جهاز ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600) من أسوس هو حاسوب محمول مبتكر بقياس 16 بوصة مصمم لصانعي المحتوى الذين ما زالوا في بداية رحلتهم الإبداعية. يحتوي الجهاز على شاشة OLED بدقة 4K وتردد 60 هرتز، وهو قابل للتهيئة حتى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 3200Mhz DDR4 RAM و1 تيرابايت من ذاكرة PCIe 3.0 SSD لتلبية كافة احتياجات التخزين.

ويعمل هذا الجهاز القوي المصمم للمبدعين بمعالج AMD Ryzen 9 5900HX ووحدة معالجة الرسوم NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop إلى جانب دعم أقراص NVIDIA Studio لتحقيق أفضل أداء في كافة التطبيقات الإبداعية.

وبفضل نظام التبريد المحدّث، يمكن إطلاق العنان لقدرات التصميم والإبداع بشكل آمن، فيما يضم جهاز Vivobook Pro 16X OLED كذلك لوحة اللمس ASUS DialPad لدقةٍ وتحكم ذكي وفريد، كما يستفيد من وجود منفذي Thunderbolt 4 لسرعة فائقة في النقل تصل إلى 40 جيجابت في الثانية.