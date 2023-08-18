أدنى مبيعات للهواتف الذكية في عقد قد تمنح آبل أعلى "مبيعات وحدات" لأول مرة

تشير أحدث التوقعات العالمية لشحن الهواتف الذكية الصادرة عن Counterpoint Research إلى أن إجمالي الشحنات سينخفض بنسبة 6٪ لهذا العام إلى 1.15 مليار وحدة.

ووفقاً لموقع “investopedia” فقد انخفضت شحنات الهواتف الذكية منذ عام 2017، لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية تؤدي إلى تفاقم هذا الاتجاه.

وقد شهدت آسيا “تراجعات مكثفة عبر الأسواق الناشئة” وعقبات اقتصادية تؤخر التحول الصيني.

ويشير إيثان تشي، المدير المساعد لشركة Counterpoint للصين، إلى أن “شركة آبل تتمتع بمكانة جيدة حيث يواصل قطاع المنتجات المتميزة اكتساب المزيد من الحصة” في سوق الصين.

أما الوضع في أمريكا الشمالية ليس أفضل بكثير، حيث تشير المسارات الحالية إلى انخفاض محتمل في المبيعات من رقمين للعام.

وقال جيف فيلدهاك، مدير أبحاث Counterpoint North America: “نحن نشاهد الربع الرابع باهتمام لأن iPhone 15 إطلاق نافذة لشركات النقل لسرقة العملاء ذوي القيمة العالية”، سيستلزم إطلاق iPhone الجديد أيضًا عروضًا ترويجية على الطرز القديمة من الهاتف، مما يساهم في زيادة شحنات الهواتف الذكية.

ترى Counterpoint نموًا في قطاعي الهواتف الذكية “المتميزة” و “فائقة الجودة” بشكل غير متناسب مع شركة آبل المصنعة لأجهزة iPhone، والتي تستعد للتفوق على المنافسين للمرة الأولى على أساس الوحدة.

وأضاف فيلدهاك: ” شركة آبل هي الأقرب إلى الصدارة، وعلى افتراض أن شركة آبل لا تواجه مشكلات في الإنتاج كما حدث في العام الماضي، فإن ذلك يمثل إهمالًا حقيقيًا في هذه المرحلة”.