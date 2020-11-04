“أدوبي” تلغي هذه الخاصية من Reader و Acrobat

تحديثات كبيرة تقوم بها شركة أدوبي التي تأسست عام 1982 في سان خوسيه في الولايات المتحدة ويبلغ عدد موظفيها 5200 موظف.

أزالت شركة أدوبي (Adobe) جميع مكونات تقنية الفلاش في الإصدار الأخير من منتجاتها لملفات (PDF)، المتضمنة (Reader) و (Acrobat)، قبل نهاية التقنية بشكل رسمي في شهر ديسمبر 2020.

ويحتوي تحديث الشركة أيضًا على تصحيحات للعديد من العيوب الأمنية الحرجة التي يجب أن تجعل إصدار شهر نوفمبر ضروريًا للمسؤولين لتثبيته.

ووفقًا لشركة أدوبي، يعالج مكون الأمان في التحديث الجديد ثلاثة عيوب خطيرة تتعلق بالذاكرة، بحيث يمكن استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

وتم إدراج إزالة مكونات تقنية الفلاش المختلفة في إصداري (Reader) و (Acrobat) لشهر نوفمبر 2020 على أنها أهم الميزات الجديدة لهذا الإصدار، وتوضح أدوبي أن هذه التقنية قد تم إهمالها الآن، ولم تَعُد مستخدمة في تطبيق (Acrobat DC) لسطح المكتب.

وكانت هناك خيارات أو زر في (Acrobat) في السابق لتجميع استجابات المستخدم من ملف نماذج يعتمد على الفلاش، مثل: التحديث والتصفية والتصدير والأرشيف والإضافة والحذف.

وتقول أدوبي: إن خيارات النماذج المعتمدة على الفلاش قد تم استبدالها بشريط أدوات ثانوي يحتوي على أزرار الإجراءات لتحديث وإضافة وحذف وتصدير وأرشفة ردود النموذج.

ولم تعد قائمة (Adobe PDFMaker) في تطبيقات (Word) و (PowerPoint) تحتوي على زر إدراج الوسائط، الذي كان يسمح في السابق لمستخدمي حزمة أوفيس بتضمين محتوى الفلاش في المستندات.

وقالت الشركة: عطّلت مايكروسوفت بشكل افتراضي القدرة على إضافة محتوى الفلاش أو وسائط غنية في مستندات أوفيس.

وأضاف: إذا كان المستند الخاص بك يحتوي بالفعل على محتوى الفلاش المضمن فيه، فإن (Acrobat) يمنع تضمين الفلاش أو الوسائط الغنية في ملف (PDF) المحول، ويضيف صورة بدلاً من ذلك.