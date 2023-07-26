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أرباح ألفابت في الربع الثاني تفوق التوقعات بفضل انتعاش الإعلانات والخدمات السحابية

منذ 38 دقيقة
شعار شركة "ألفابت"، المالكة لعملاق التكنولوجيا "غوغل"

شعار شركة "ألفابت"، المالكة لعملاق التكنولوجيا "غوغل"

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تجاوزت أرباح ألفابت في الربع الثاني من العام توقعات وول ستريت (الثلاثاء 25-7-2023) بدعم من الطلب المستمر على خدماتها السحابية وانتعاش الإعلانات.

قفزت أسهم الشركة المالكة لجوجل ثمانية بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ويتوقع المحللون أن يقود الذكاء الاصطناعي التوليدي أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الفترة المقبلة. وطرحت ألفابت بالفعل منتجات تستند إلى هذه التقنية في مؤتمرها السنوي للمطورين في مايو أيار، وحدّثت بها محركها للبحث.

وتختبر ألفابت مكان وضع الإعلانات داخل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتخطط الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجات أخرى مثل جي ميل وجوجل فوتوز ونظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور ومقاطع مصورة تشبه ما ينتجه الأشخاص.

* الإعلانات في الصدارة

ومع ذلك، تظهر النتائج الصادرة اليوم أن مبيعات الإعلانات لا تزال تحتل الصدارة في أرباح الشركة.

ارتفعت إيرادات جوجل كلاود، وهي من بين أكبر مزودي الخدمات السحابية، 28 بالمئة إلى 8.1 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 7.75 مليار دولار.

وزادت مبيعات الإعلانات لوحدة جوجل لخدمة الفيديو، يوتيوب، 4.4 بالمئة إلى 7.67 مليار دولار.

وسجلت ألفابت أرباحا صافية قدرها 1.44 دولار للسهم في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مقارنة بتقديرات تبلغ 1.34 دولار.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن إيرادات الربع الثاني بلغت 74.6 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات بلغت 72.82 مليار.

    المصدر :
  • رويترز

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