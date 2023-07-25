أرباح شركة مايكروسوفت تتجاوز التوقعات

أعلنت عملاقة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” عن تحقيقها أرباحاً تجاوزت التوقعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2023، مدفوعة بنمو أعمال الحوسبة السحابية، وفقاً لما أورده موقع “أرقام”.

وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الدخل بلغ 20.08 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بـ16.74 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت ربحية سهم “مايكروسوفت” نحو 2.69 دولار، مقابل توقعات بـ2.55 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 56.19 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 55.47 مليار دولار، خلال الربع المعلن عنه.

وقالت “مايكروسوفت” إن النمو في إيرادات الحوسبة السحابية “أزور Azure” بلغ 26% في الربع المعلن عنه، مقارنة مع نمو بنسبة 27% خلال الربع السابق، لكنه أكثر من توقعات المحللين بنمو بنسبة 25%.

وعن السنة المالية إجمالًا، بلغت الإيرادات 211.9 مليار دولار أمريكي، وزادت بنسبة 7% على أساس سنوي.

وارتفع سهم “مايكروسوفت” بنسبة 46.35% منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 18.95%.

وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، تراجع سهم الشركة الأمريكية بنسبة 0.85% إلى 348 دولار، في تمام الساعة 11:31 مساء بتوقيت مكة المكرمة.