أرقام قياسية.. قطاع البرمجيات في الصين يحقق أرباحاً كبيرة خلال 2022

تمكن قطاع صناعة البرمجيات في الصين من تحقيق مكاسب قوية ولافتة رغم الازمات العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد والركود العالمي إضافة إلى الإجراءات الأخيرة الصينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لموقع فوربس، فقد سجلت صناعة البرمجيات في الصين خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2022 زيادة بنسبة 10.4%، لتبلغ نحو 9.47 تريليون يوان (1.36 تريليون دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوسعت صناعة البرمجيات في الصين بسرعة من حيث عائدات الأعمال في أول 11 شهرًا من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيات المعلومات.

قطاع البرمجة

حققت شركات البرمجيات Softwares في هذا القطاع أكثر من 1.1 تريليون يوان (159.4 مليار دولار) من الأرباح المجمعة بزيادة 6.9% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الإيرادات الناتجة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.8% إلى 6.15 تريليون يوان (891.5 مليار دولار) في أول 11 شهرًا من العام، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

تخفيف القيود

رفعت الصين مؤخرًا بعض القيود والإغلاقات في العالم، والمعمول بها منذ 3 سنوات تقريبًا، لمكافحة كوفيد-19، بعدما أضرّت بالاقتصاد، وأثارت احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وتشهد الصين حاليًا أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات كوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود التنقل.

رجح كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ في الصين، دان وانغ، أن الأمر، “سيستغرق ربعًا آخر على الأقل قبل أن تتغير الأمور”، مشيرًا إلى أن “العديد من الشركات الصغيرة قد نفدت السيولة بها، خصوصًا المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق وغيرها من خدمات المدينة”.

الاقتصاد الصيني

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3% فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5.5%.

توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير له صدر اليوم، الأحد، الأول من يناير 2023، أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.7% في عام 2022، ومن ثم يتعافى إلى 4.3% في عام 2023 مع إعادة فتح البلاد.