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أزمة الإمدادات.. تسلا عانت من ربع سنوي صعب للغاية

منذ 9 ساعات
شعار شركة تسلا

شعار شركة تسلا

الشرق
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كشف “إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، في مذكرة داخلية أن الشركة مرت بربع سنوي صعب للغاية نتيجة لمعاناتها من عقبات سلاسل التوريد، مناشداً العمال مساعدته في إعادة صانعة السيارات الكهربائية إلى مسارها الصحيح.

وفي رسالة إلكترونية للموظفين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ماسك: “كان هذا ربعاً سنوياً صعباً للغاية بسبب تحديات سلسلة التوريد والإنتاج في الصين أساساً. نحن بحاجة إلى حشد جهودنا بقوة للتعافي”.

ويعود مصنع “تسلا” في شنغهاي، الذي تباطأ إنتاجه في الأسابيع الأخيرة بسبب القيود الصارمة الناتجة عن فيروس كوفيد-19، إلى قوته الكاملة، فيما يزيد مصنع أوستن في ولاية تكساس من إنتاجه أيضاً، وفقاً لقول ماسك.

في سياق متصل، أشار ماسك إلى تصنيع نحو 1000 سيارة في مصنع “تسلا” في برلين، الأسبوع الماضي، ويوم قياسي من الإنتاج في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وهبطت أسهم “تسلا” بحوالي 7.2% في تمام الساعة 10:24 صباحاً في نيويورك ضمن الانخفاض للسوق، لتصل بذلك خسائر السهم إلى حوالي 34% هذا العام حتى إغلاق يوم الجمعة، وهو ما يتجاوز خسائر مؤشر “إس آند بي 500”.

وحققت “تسلا” نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من 2022، بفضل الطلب القوي على سياراتها الكهربائية، بينما حذرت الشركة من تحديات سلاسل التوريد في الفترة المتبقية من العام.

هذا وبلغت أرباح الشركة 3.22 دولار للسهم، متجاوزة بذلك متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 2.27 دولار. وصعدت الإيرادات إلى 18.8 مليار دولار مقارنة بالتقديرات التي توقعت تحصيل 17.9 مليار دولار.

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