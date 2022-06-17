أزياء أفاتار.. ميتا تفتتح متجراً لبيع الملابس الافتراضية بأموال حقيقية

قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الجمعة، إن شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك أطلقت متجرًا للملابس الرقمية حيث يمكن للمستخدمين شراء أزياء المصممين لشخصياتهم الافتراضية.

وذكر زوكربيرغ في بث مباشر عبر “إنستغرام”، أن العلامات التجارية الأولية للأزياء المشاركة في إطلاق المتجر ستكون “Balenciaga” و”Prada” و”Thom Browne”، لكن “ميتا” تهدف إلى جعل المتجر سوقا مفتوحة حيث يمكن للمطورين تصميم وبيع الملابس.

وكانت الشركة قد أعلنت توفير خيار استخدام الشخصيات الرقمية لتكوين عالم رقمي مواز يمكن من للمستخدمين من خلاله عقد الاجتماعات أو المشاركة بألعاب الفيديو.

قال متحدث باسم ميتا إن أسعارها ستتراوح بين 2.99 دولار و 8.99 دولار، وهي أقل بكثير من الملابس الحقيقية لهؤلاء المصممين.

حقيبة Prada جلد النعام ، على سبيل المثال ، تباع بـ 10700 دولار.

قال زوكربيرغ إنه يأمل في بناء المتجر في سوق مفتوح حيث يمكن للمطورين إنشاء وبيع مجموعة واسعة من الملابس الرقمية.

ظهرت الصور الرمزية كطريقة لميتا لربط هوية المستخدم عبر فيسبوك و إنستغرام وخدماتها الأخرى، حيث إنها تربط المنصات معًا بشكل متزايد وتتجه نحو بناء “ميتافيرس” شامل للعوالم الرقمية المشتركة والمترابطة حيث يمكن للمستخدمين التجمع.

وقالت ميتا في بيان إن مستخدمي سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بالشركة قاموا بإعداد صور رمزية للعب ألعاب الفيديو، وأخذ دروس في التمرين والمشاركة في المكالمات الجماعية، على الرغم من أن الملابس الرقمية ستكون متاحة فقط على فيسبوك و إنستغرام و ماسينجر.

أعادت الشركة تصميم صورها الرمزية للواقع الافتراضي العام الماضي لتكون أكثر تعبيرًا وثلاثية الأبعاد ، ثم أتاحتها على فيسبوك و إنستغرام و ماسينجر بدءًا من يناير.