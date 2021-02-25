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أستراليا.. البرلمان يقر قانونا بشأن المحتوى الإخباري على فيسبوك وغوغل

25 - فبراير - 2021
توتر بين فيسبوك والحكومة الأسترالية

توتر بين فيسبوك والحكومة الأسترالية

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بعد البوادر الإيجابية التي سادت بين الحكومة الأسترالية والعملاقتين شركتي فيسبوك وغوغل بشأن نشر المحتوى الإخباري.

أقر البرلمان الأسترالي قانونا بشأن الأخبار الإلكترونية يتطلب من فيسبوك وجوجل التفاوض مع الناشرين حول الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

وبحسب وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج، الخميس، فإن هذا القانون بات هو الأول من نوعه في العالم.

ووافق البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون معدّل لوسائل الإعلام للامتثال لاتفاق تم إبرامه في وقت سابق من الأسبوع بين فيسبوك والحكومة.

وقال فرايدنبرج: “سيضمن القانون حصول شركات الإعلام الإخباري على أجر عادل مقابل محتواها، مما يساعد على استدامة صحافة المصلحة العامة في أستراليا”.

ومنع فيسبوك الأستراليين الأسبوع الماضي من مشاهدة ومشاركة المقالات الإخبارية على منصته، ردا على القواعد الجديدة التي تتطلب من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الدفع للوسائل الإخبارية مقابل محتواها.

وتقول فيسبوك إنه ليست هناك حاجة لوضع القواعد الجديدة، حيث يستفيد الناشرون من الترتيب الحالي، حيث يتلقى المستخدمون تدفقا ثابتا من المنشورات، بما في ذلك المقالات من مزودي الأخبار.

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