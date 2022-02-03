أستراليا تخطط لاستخدام "البول البشري" كسماد لنباتات وحدائق المدينة

تخطط أستراليا لتجربة استخدام البول البشري كسماد للنباتات والمروج في حدائق المدينة العامة، كجزء من مشروع مدعوم من الحكومة لمدة 4 سنوات.

وفي المقال الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، ستشهد التجربة تصميمات مختلفة للمراحيض في الحدائق، مع تقنية فصل البول تحت الانحناء الذي من شأنه أن يحبس العناصر الغذائية الجيدة من البول لإعادة استخدامها، مع إزالة جميع المواد الكيميائية غير المرغوب فيها مثل المعادن الثقيلة في نفس الوقت.

يحتوي البول على المغذيات الرئيسية، مثل البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين، اللازمة لنمو النبات، وبالتالي فهو سماد ممتاز.

على عكس تعدين الأرض والغلاف الجوي لهذه المواد الكيميائية، فإنّ البول مجاني، وفير ولا ينضب تماماً.

ومن المقرر حالياً القيام بتجربة في الحدائق العامة في سيدني وبريسبان، على الرغم من أنّ السلطات تريد قياس استجابة الجمهور لمثل هذا المخطط أولاً.

قام الدكتور ستيفانو فريجيا، مهندس كيميائي في جامعة ملبورن، بالفعل بدراسة حول تصميم المرحاض المحتمل.

واقترح مع زملائه ‘أول نظام لاستعادة المغذيات في العالم’ الذي يشغل نفسه ولا يتطلب سيطرة بشرية.

فإنه يستخدم الأنود والكاثود، وهما من المكونات الرئيسية للبطاريات، لفصل المواد الكيميائية في البول، وذلك باستخدام عناصر في الهواء المحيط كمحفز.

ويقود المشروع معهد بحوث المدن في جامعة جريفيث في كوينزلاند، أستراليا، في إطار مركز أبحاث ARC الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار للمغذيات في الاقتصاد الدائري (NICE).

يعمل الباحثون مع حكومات الولايات لتحديد مواقع التجارب المحتملة قبل طرح المراحيض الأولى في وقت مبكر من هذا العام.

ووصفت كبيرة المحققين، البروفيسورة كارا بيل من معهد الأبحاث، البول البشري بأنه كنز دفين من مغذيات الذهب السائلة، والتي يمكن أن تساعد في زراعة المحاصيل التي نأكلها.

وقالت:” إنها إمدادات مركزة من جميع النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم اللازمة لنمو النبات وهي نظيفة بشكل مدهش مقارنة بالنفايات الأخرى.”

“نحن نعمل مع المرافق الحضرية في كوينزلاند، وزارة البيئة والعلوم، ومجلس مدينة بريسبان باركلاندز لتحديد قيمة الأسمدة القائمة على البول والتأثير الذي يمكن أن يكون على التربة والإنتاج النباتي.”

وقالت البروفيسورة بيل أنّ كمية معينة من البول البشري تحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في الأسمدة.

حالياً، تعتبر عملية استخراج النيتروجين من الغلاف الجوي لاستخدامها في الأسمدة النباتية، كثيفة الاستخدام للطاقة ومكلفة، في حين أنّ الفوسفور هو مورد محدود يتم استخراجه من الصخور.

يقول المركز الأمريكي للتنوع البيولوجي أنّ تعدين الفوسفور يحول البيئة بعنف ويغير بشكل لا يمكن إصلاحه طبيعة المناظر الطبيعية.

ومع ذلك، لا ينصح بإعادة الاستخدام المباشر للبول للنباتات بسبب وجود جزيئات عضوية نشطة ومعادن ثقيلة، لذلك هناك حاجة إلى تقنية الترشيح.

وقالت البروفيسورة بيل: “إنّ الطرق الحالية لإنشاء الأسمدة تسحب النيتروجين من الغلاف الجوي في عملية كثيفة الطاقة ذات بصمة كربونية ضخمة”.

“كمجتمع، إذا أردنا الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية، فسيتعين علينا الابتعاد عن الأسمدة الاصطناعية.”

تاريخياً، استخدم البشر البول كسماد وعامل تنظيف، ولكن في الآونة الأخيرة، على مدى السنوات ال 100 الماضية حتى 1970، استخدم المزارعون النفايات البشرية مجتمعة كسماد في الحقول.

وقالت البروفيسورة بيل: “في الآونة الأخيرة فقط أصبح البشر حذرين بشأن إعادة تدوير النفايات التي ننتجها لزراعة المحاصيل الغذائية الأساسية والنباتات الأخرى.”

“سيتحرى جزء من بحثنا حول لماذا أصبحنا غير مرتاحين لفكرة حصاد البول للأسمدة، وكيف يمكننا تخفيف هذا القلق.”

“ستكون هناك حاجة إلى موافقة تنظيمية كاملة لإحضار هذه المراحيض إلى الحدائق، بالإضافة إلى دليل على أنّ المخطط لا يشكل خطراً على الصحة العامة بأي شكل من الأشكال.”

وقالت البروفيسورة بيل أنّ السلطات العامة والتنظيمية لديها مخاوف مشروعة حول القضايا الصحية المحتملة التي يمكن أن تشكلها التكنولوجيا، مع المضادات الحيوية والأدوية والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى التي نستهلكها والتي تنتهي في مجاري النفايات لدينا.