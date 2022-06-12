أسرع هاتف في العالم يُطلق قريبًا... يشحن بالكامل في 10 دقائق!

اظهرت تقارير حديثة ان شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد تحت علامتها التجارية iQOO مع قدرات شحن فائقة قادرة علي شحن الهاتف خلال 10 دقائق فقط بالكامل تحت اسم iQOO 10 Pro، ويتوقع أن يكون هذا الهاتف أول هاتف في العالم يحمل شاحن مرفق مع الهاتف بقدرة 200 واط ، حيث ان الشركة بالفعل في وقت لاحق قد أعلنت عن شاحن جديد بقدرة 200 واط ، حيث تعد من الشركات القليلة مع شركة شاومي التي تقوم بإطلاق هواتف بقدرات شحن فائق بقدرة 120 واط ، ويتوقع ان يتم اطلاق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال شهر يوليو 2022 ، ويبدو ان الشركة لن تأخذ وقت طويلا في إطلاق هواتف أخرى جديدة ، حيث انها قد أطلقت الإصدار السابق من الهاتف iQOO 9 خلال شهر فبراير من العام الجاري ، مما يجعلها من أسرع الشركات التي تطلق نسخ جديدة من هواتفها الرائد خلال عام واحد فقط.

وتقول شركة Tipster ان الهاتف الجديد سيأتي مع تجربة لعب محسّنة بعض الشئ مقارنة بالإصدار السابق ، مع تصميم جديد بعيداً عن تصميمات هواتفها السابقة التي كانت تأتي متشابه من بعضها ، وبالحديث عن مواصفات هاتف iQOO 10 Pro القادم سوف يأتي بشاشة AMOLED مع حواف منحنية بدقة QHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز ، مع وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة ، وسوف يعمل الهاتف بمعالج الرائد الجديد Snapdragon 8+ Gen 1 التي اعلنت عنه شركة كوالكوم خلال وقت سابق من العام الجاري.

وبالحديث عن بطارية الهاتف سوف تأتي بسعة 4500 مللي امبير مع دعم تقنية الشحن السريع الفائق بقوة 200 واط مع قدرات أخرى للشحن السريع اللاسلكي بقدرة 65 واط ، لكنها سوف تكون متاح فقط في إصدار PR فقط ، اما عن القدرات التصويرية رباعية الهاتف فسوف يأتي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع عدسة اخري بدقة 50 ميجا بكسل بجانبة عدسة للتقريب بدقة 16 ميجا بكسل ، ولا يوجد المزيد من المعلومات الأخرى المتاحة حول العدسات للكاميرا الامامية المخصصة للتصوير السيلفي ، ومن المفترض أن يعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل اندرويد 12 مع قابلية التحديث إلى النظام الجديد اندرويد 13 ، وبحسب ما تم نشره علي منصة Digital Chat Station ان هاتف سوف يتم الاعلان عنه بحلول شهر يوليو من العام الجاري 2022.