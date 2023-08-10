أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تتراجع

سجلت أسعار العملات الرقمية تباين في الأداء، مع تراجع لعملة “بيتكوين”، ضمن تعاملات الخميس.

والعملات الرقمية هي عبارة عن شبكات لامركزية تعتمد على تقنية “blockchain” -دفتر الأستاذ- الموزع الذي تم فرضه من شبكة متباينة من أجهزة الكمبيوتر. وبشكل عام، فإن العملات الرقمية لا تصدر من أي سلطة مركزية، لذلك هي مقاومة نظريًا للتدخل الحكومي أو محاولات التلاعب.

وهناك أكثر من 1500 عملة رقمية نشطة في العالم، ولكن ليست جميعها لديها نفس الطلب على التداول، فهناك بعض منها يشهد طلبا كبيرا، بينما هناك فئة أخرى من العملات الرقمية لا تجذب انتباه أي مستثمر عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات الخميس، بنسبة 0.47% إلى 29574.2 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 574 مليار دولار.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 17.80 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 1.38% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.11% اليوم إلى 1852.86 دولار.

و تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.41% ليسجل 243.20 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.00% ليبلغ 0.3004 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.50% ليسجل 0.63653 دولار.

وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 0.075770 دولار.