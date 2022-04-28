أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تتعافى و دوجكوين تهوي

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس عدة اختلافات، حيث بدأت بيتكوين في التعافي، فيما هوى سعر دوجكوين بعد بعد انخفاض الزخم الإعلامي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس بنسبة 0.90% لتصل إلى 1.82 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغ 83.83 مليار دور.

وتحاول بيتكوين التعافي من التحذيرات العنيفة عن سوق العملات الرقمية التي أطلقها فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، الذي قال إن “المبشرين بالعملات المشفرة يعدون بالجنة على الأرض، باستخدام سرد وهمي لأسعار الأصول المشفرة المتزايدة باستمرار، وذلك للحفاظ على تدفقات دائمة لسوقها من المستثمرين الجدد، وبالتالي الزخم الذي يغذي فقاعة التشفير، لكن المظاهر خادعة”.

ويضيف، “تؤدي الأصول المشفرة إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن- وهو عكس ما وعدوا به تمامًا، حيث ينشئون غربًا متوحشًا جديدًا” وفق فابيو بانيتا، متابعا إنها حيل جديدة لتحقيق أرباح مؤقتة من خلال الصعود إلى أعلى السلم والإشارة لمن هم بالأسفل بهدف تحفيزهم.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم)، اليوم الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 بنسبة 1.98% ليصل إلى 39620.67 دولار، كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 754.6 مليار دولار، لترتفع بأكثر من 8 مليارات دولار في أقل من 24 ساعة.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.65% من قيمته مسجلًا 2939.38 دولار.

وصعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 3.48% ليصل إلى 405.17 دولار.

وربح سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.47% إلى 0.6547 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.69% لتسجل 0.8503 دولار.

وخسر سعر بولكادوت Polkadot ما قيمته 1.25% ليصل إلى 17.25 دولار.

وهوى دوجكوين DOGE/USD نحو 1.42% ليصل إلى مستويات 0.1409 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها، وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.