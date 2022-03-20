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أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعود للصدارة بعد زيادة الإقبال

منذ 20 ساعة
تعدين البيتكوين (تعبيرية)

تعدين البيتكوين (تعبيرية)

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حافظت أسعار العملات الرقمية المشفرة عاى ارتفاعها ، وعادت بيتكوين للصدارة بعد زيادة الإقبال عليها في مواجهة التضخم.

وتفيد بيانات البلوكتشين الخاصة بـ “بيتكوين” أن عدد من حائزي العملة الأشهر على المدي الطويل يقومون بعمليات شراء مكثفة وغامضة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الأحد بنسبة 0.53% لتصل إلى 1.89 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 82.60 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر بيتكوين Bitcoin BTC “العملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم” بنسبة 0.59% لتصل قيمتها إلى 42009 دولار، وارتفعت القيمة السوقية لها إلى 795.97 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تشهد بيتكوين (BTC) “حركة أكبر” في أقرب وقت من الأسبوع الجاري.

ففي آخر تحديث للسوق، أخبرت مجموعة التداول ديسنتريدر القراء أن الوقت سيأتي قريبًا “لإطلاق” السيولة مع ارتفاع أو انخفاض حركة سعر بيتكوين.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوجراتز خلال ظهوره يوم الثلاثاء الماضي على تلفزيون بلومبرج، أن تصل عملة بيتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم)، إلى مستوى 500 ألف دولار في غضون خمس سنوات.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 68 ألفا و992 دولارا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.12% مسجلًا 2933.78 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 0.18% إلى مستويات 0.816 دولار.

وارتفع سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 5.35% لتسجل مستويات 92.97 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.07% لتسجل 0.9155 دولار.

وكسب سعر سولانا Solana بنسبة 1.64% إلى مستوى 91.55 دولار.

وصعد سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 1.79% إلى مستويات 19.36 دولار.

وزاد دوجكوين DOGE/USD بنسبة 3.15% إلى مستويات 0.122 دولار.

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