أسعار الكريبتو تواصل انخفاضها.. وبيتكوين الى 20 ألفًا

تواصل أسعار العملات المشفرة تراجعها، فيما تحاول عملة بيتكوين التماسك فوق حاجز العشرين ألف دولار.

وشهد سوق “الكريبتو” زلزالًا محدودا، وهو أكبر سوق لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 3.46% لتهبط إلى 959.33 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 54.85 مليار دولار.

وتسببت الزيادة المطردة في أسعار الفائدة الأميركية في ارتفاع شهية المستثمرين نحو السندات طويلة الأجل، والعزوف عن الاستثمار في العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها عقب انهيار عملة تيرا.

ولكن قانون تنظيم تداول العملات الرقمية الأوروبي ساهم بقوة في عودة الأمل لسوق الكريبتو، بعدما كان ينازع في ظل الارتفاع القياسي في معدلات التضخم، وفشل بيتكوين ورفاقها في التحوط من مخاطر الركود التضخمي، التي لم يسلم منها أي قطاع حتى سوق الذهب الذي يعد الملاذ الآمن لحفظ القيمة قد تراجع دون مستوى 1800 دولار للأوقية.

سعر بيتكوين 11 تموز

هبط سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الإثنين 11 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 4.20% ليصل إلى 20592 دولار، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 390.35 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع فإن بيتكوين ما زالت تحتفظ بمستواها فوق الـ20 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات متدنية قبل نحو أسبوعين.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت بنحو 58% منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت بيتكوين مجرد وليد جديد.

أسعار العملات المشفرة 11 تموز

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.01% مسجلًا 1155.91 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.09% ليبلغ 233.02 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنسبة 4.58% ليسجل 0.3295 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 4.37% ليصل إلى 0.4587 دولار.

وفقد سعر بولكادوت Polkadot نحو 4.46% من قيمته ليصل إلى 6.87 دولار.

وخسر سعر دوجكوين DOGE/USD نحو 4.59% ليصل إلى مستويات 0.06607 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.