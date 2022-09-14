أسهل طريقة لنسخ وحفظ بيانات الخط الجديد إلى هاتف آيفون

تحظى هواتف آيفون بشعبية كبيرة لما تمتلكه من ميزات متطورة، عند اقتناءك لخط هاتف برقم جديد، لم يتسع لك الوقت لحفظه بعد، مع استخدامك له عبر هاتف آيفون يمكنك بسهولة الوصول للرقم من خلال الهاتف.

ويقدم موقع “بيزنس إنسايدر” ضمن هذا التقرير مجموعة خطوات من خلالها يمكنك الوصول لرقمك الخاص الجديد من خلال إعدادات هاتف آيفون .

معرفة رقمك الجديد عبر إعدادات آيفون

تطبيق الإعدادات بهاتف آيفون ، من السبل التي تمكنك من الوصول للرقم الجديد الذي تستخدمه عبر هاتف أبل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا، أدخل على قائمة الإعدادات بهاتف آيفون .

ثانيا، أدخل على اختيار خانة الهاتف.

ثالثا، ستجد رقم شريحة الخط الذي تستخدمه داخل قائمة إعدادات الهاتف بجانب تعريف “رقمي” أو My Number.

معرفة رقمك الجديد عبر تطبيق الهاتف Phone app على آيفون

أسلوب آخر يمكنك من خلاله الوصول لرقم هاتفك الجديد، من خلال تطبيق الهاتف أو Phone app على هاتف آيفون ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة تطبيق الهاتف على هاتفك.

ثانيا، أدخل على خانة جهات الاتصال.

ثالثا، أدخل على اختيار “شريحتي” أو My Card، ستجد رقم هاتفك هو أول رقم أعلى الشاشة.