الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أعطال هائلة تصيب بث "يوتيوب"

26 - أبريل - 2021
شعار يوتيوب

شعار يوتيوب

A A A
طباعة المقال

أفادت تقارير من دول مختلفة حول العالم، بأن عطلا هائلا أصاب موقع ”يوتيوب“، وأثر على مشاهدة البث حول العالم، وجعل من مشاهدة مقاطع الفيديو أمرا صعبا.

وتشير الشكاوى المسجلة على الموقع المستقل ”DownDetector“، إلى انقطاع البث عالميا، لكن مصدر المشكلة لا يزال غير معروف.

وعادة ما يكون الموقع المملوك لشركة ”Google“ موثوقا جدا، ولكن آلاف الشكاوى وردت حول الأمر، ويبقى حجم وطبيعة ومدة الانقطاع كلها أمور غير معروفة حاليا.

ولجأ المستخدمون الساخطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتحقق مرة أخرى من أن الموقع كان خارج الخدمة، وتحسروا على انقطاع الخدمة.

وشارك البعض لقطات شاشة لشاشتهم المقصودة على ”YouTube“، بينما لجأ آخرون إلى الميمات وصور ”GIF“.

وتقول ”ديلي ميل“، إنه يبدو أن الموقع يعاني من خسارة عامة في الوظائف، مع وجود مشكلات في تحميل الصفحة الرئيسية، وتشغيل مقاطع الفيديو وتسجيل الدخول.

ويقوم أكثر من ملياري شخص بتسجيل الدخول إلى يوتيوب، كل شهر، وغالبا ما يُشار إليه على أنه ثاني أكثر مواقع الويب شعبية في العالم، بعد الشركة الأم، ”Google“ فقط.

وتتم مشاهدة أكثر من مليار ساعة من المحتوى يوميا، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة من موقع ”يوتيوب“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

عملات مشفرة
مكاسب باهتة في سوق الكريبتو.. إيثريوم تخطف الأضواء من بيتكوين
ثقب أسود
فيديو.. ناسا ترصد صوتا مخيفا يأتي من الفضاء
شعار شركة فيفو
فيديو.. فيفو تكشف عن هاتف ذكي للشباب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي