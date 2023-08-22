أغلى 5 دول على مستوى العالم في تعدين بيتكوين بالمنزل

يتطلب تعدين البيتكوين قدرا كبيرا من الطاقة، ويكون تعدين عملة البيتكوين مربحا عندما يرتفع سعرها بما يكفي لتغطية تكاليف المعدات والكهرباء وتحقيق الأرباح.

وكشفت إحصائية جديدة، عن الدول التي تشهد أعلى تكلفة للكهرباء المنزلية التي تحتاجها عمليات التعدين الفردية لقطعة واحدة من عملة بيتكوين.

هذه الإحصائية أجرتها منصة إحصائيات الكريبتو CoinGecko، ونقل نتائجها موقع “إنفيستينج”، والتي كشفت أن متوسط التكلفة المطلوبة لاستهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين 1 بيتكوين تقدر بـ 46291 دولارا، وهي تكلفة أعلى بنسبة 35% من أعلى قيمة سبق أن وصلت لها عملة بيتكوين في عمليات التداول منذ بداية عام 2023، حين وصل سعر العملة الرقمية الشهيرة في يوليو/تموز الماضي لـ 30090 دولار.

في حين كانت قائمة أغلى الدول في تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لعمليات التعدين الفردي لـ 1 بيتكوين فقط، تشمل ما يلي من الدولي.

المركز الأول: كان من نصيب إيطاليا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 208560.33 دولار.

المركز الثاني: جاءت النمسا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 184352.44 دولار.

المركز الثالث: جاءت بلجيكا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 172381.50 دولار.

المركز الرابع: جاءت الدنمارك، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 166795.06 دولار.

المركز الخامس: جاءت ألمانيا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 163336.79 دولار.

المركز السادس: جاءت إيرلندا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 159912.50 دولار.

المركز السابع: جاءت ليتوانيا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 152163.92 دولار.

المركز الثامن: جاءت هولندا، التي تبلغ بها تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية لتعدين قطعة بيتكوين واحدة فقط حوالي 137798.79 دولار.

الإحصائية كشفت أيضا عن أن هناك 65 دولة حول العالم تعتبر أقل دول العالم في تكلفة استهلاك الكهرباء لعمليات التعدين المنزلية الفردية لعملة بيتكوين، وبها يحقق المعدنين على أرباح فعليه من عمليات التعدين، من هذه الدول 34 دولة آسيوية و5 دول من أوروبا فقط.