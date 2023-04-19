أفضل تطبيقات المحادثات الآمنة في 2023

مع انتشار العديد من تطبيقات المحادثة التي تعد أحد الوسائل الأكثر استخدامًا للتواصل مع الآخرين،فإن الخصوصية والأمان تبقيان هما مسألتان مهمتان يجب مراعاتهما عند استخدام هذه التطبيقات.

خلال السطور التالية، نستعرض لكم أفضل تطبيقات المحادثة الآمنة التي يمكن استخدامها في عام 2023 لحماية خصوصيتك، وهي كالتالي:-

1- سيجنال:

يعتبر تطبيق سيجنال Signal واحدًا من أفضل التطبيقات المحادثة الآمنة المتاحة. يتميز هذا التطبيق بالتشفير القوي للرسائل والمكالمات الصوتية والفيديو، ويتم تحديثه بشكل منتظم لتحسين الأمان والخصوصية.

2- واتساب:

يتميز تطبيق واتساب WhatsApp بالتشفير القوي للرسائل والمكالمات الصوتية والفيديو، ويتم تحديثه بانتظام لتحسين الأمان. كما يوفر التطبيق خيارات إضافية لحماية حسابك، مثل تفعيل المصادقة الثنائية.

3- تليغرام:

يعتبر تطبيق تليغرام Telegram واحدًا من أشهر التطبيقات المحادثة الآمنة. يتميز هذا التطبيق بالتشفير القوي للرسائل والمكالمات الصوتية والفيديو، ويوفر خيارات إضافية لحماية خصوصيتك، مثل خيارات الدردشة السرية والرسائل المدمرة.

4- ويكر مي:

يتميز تطبيق ويكر مي Wickr Me بالتشفير القوي للرسائل والمكالمات الصوتية والفيديو، ويسمح بتدمير الرسائل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. كما يوفر التطبيق خيارات إضافية للحفاظ على خصوصيتك، مثل إخفاء الهوية وحظر المستخدمين غير المرغوب فيهم.

5- تريما:

يعتبر تطبيق ثريما Threema واحدًا من أفضل التطبيقات المحادثة الآمنة المتاحة. يتميز هذا التطبيق بالتشفير القوي للرسائل والمكالمات الصوتية والفيديو، ولا يتم تخزين أي بيانات شخصية على الخوادم. كما يوفر التطبيق خيارات إضافية للحفاظ على خصوصيتك، مثل إخفاء الهوية وعدم حفظ الرسائل على الأجهزة.

وفي النهاية، يجب مراعاة الأمان والخصوصية عند استخدام التطبيقات المحادثة. وتعد التطبيقات المذكورة أعلاه من أفضل التطبيقات المحادثة الآمنة التي يمكن استخدامها في عام 2023 لحماية خصوصيتك.