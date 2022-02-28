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أفضل 3 برامج “مجانية” لمكافحة الفيروسات

منذ ساعتين
الحماية من الفيروسات- تعبيرية

الحماية من الفيروسات- تعبيرية

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في الوقت الذي أصبحت البرامج الضارة ومحاولات قرصنة معلوماتك الشخصية أكثر تقدما تطورت على نحو مماثل البرامج المصممة لحمايتك، ولا تقتصر أهمية تلك البرامج على مكافحة الفيروسات، بل تشمل أيضا مكافحة البرامج الخبيثة والخداع الإلكتروني وغير ذلك.

يوفر ويندوز مايكروسوفت برنامج مكافحة الفيروسات Defender المدمج في نظام تشغيل وهو كافي ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

لكن هناك طريقة أفضل للحماية من الهجمات الإلكترونية، ألا وهي الاعتماد على البرامج المجانية لمكافحة الفيروسات.

20 برنامجا

وتوصلت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى هذه النتيجة بعد قيامها باختبار 20 برنامجا من برامج مكافحة الفيروسات.

ويعد برنامج كاسبيرسكي Security Cloud Free أفضل البرامج المجانية، بالإضافة إلى حصول ثلاثة برامج مجانية لمكافحة الفيروسات على تقييم “جيد”، وهي: Avast Free Antivirus وAVG Antivirus Free وBitdefender Antivirus Free Edition.

وعلى الرغم من أن برنامج مايكروسوفت ويندوز Defender ظهر باعتباره أسوأ برنامج في الاختبار بتقييم “مقبول”، إلا أنه يوفر حماية كافية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وأكد الخبراء الألمان أنه لا يوجد برنامج سيء لمكافحة الفيروسات.

منع إلحاق الضرر

ويتم استخدام تلك البرمج لاكتشاف البرمجيات الضارة كفيروسات الحاسب، دودة الحاسوب و أحصنة طروادة و ذلك لمنعها من إلحاق الضرر بالحاسوب أو سرقة البيانات الشخصية عن طريق إزلتها أو إصلاحها.

وعادة ما توظف تلم البرامج متنوعة من الاستراتيجيات تشمل الفحص المستند على الكشف عن نماذج معروفة من البرمجيات الخبيثة في كود قابل للتنفيذ ومع ذلك يمكن للمستخدم أن يكون مصابا ببرمجيات خبيثة جديدة التي لا يوجد لها حتى الآن توقيع.

ولمواجهة هذه التهديدات، يمكن استخدام أسلوب الاستدلال، وهو أحد أنوع النهج الإرشادي الذي يستند إلى التوقيعات العامة للتعرف على الفيروسات الجديدة. فبعض برامج الحماية من الفيروسات يمكنها أيضا التنبؤ بهذا النوع من الفيروسات.

ولكن، مهما كانت برنامج مكافحة الفيروسات مفيدة، في بعض الأحيان يمكن أن تكون لها عيوب. فيمكن لبرامج مكافحة الفيروسات أن تقلل أداء الحاسب إذا لم تكن مصممة بكفاءة. وقد يواجه المستخدمين غير الخبراء مشكلة في فهم الأوامر والقرارات التي يقدمها برامج الحماية من الفيروسات. وقد يؤدي القرار غير صحيح إلى الإخلال بالأمن.

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