أفضل 4 هواتف لألعاب الفيديو في 2023

تتضمن أفضل الهواتف الذكية بجانب إجراء المحادثات وإرسال الرسائل النصية وتصفح مواقع التواصل مواصفات تناسب الألعاب التي يقضي بعض الأشخاص عليها الكثير من الوقت.

ولتمكين عشاق ألعاب الفيديو من اللعب على الهواتف بطريقة سلسلة يجب أن يمتلك الهاتف الذكي عدد من المواصفات المختلفة عن أي هواتف ذكية”.

أبرز الهواتف الذكية المناسبة لـ العاب الفيديو في عام 2023

هاتف ROG Phone 7:



مميزات هاتف ROG Phone 7:

– مقبس سماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم.أ

– أزرار تعمل بالموجات فوق الصوتية وتسمى AirTrigger.

– معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الثماني مُصنّع بتقنية 4 نانوميتر.

– نظام تبريد لاستمرار الجهاز بالعمل لفترة أطول.

– شاشة (AMOLED) بقياس 6.78 بوصات، دقة 1080 × 2448 بكسلًا.

– بطارية سعة 6000 ميلّي أمبير/ الساعة.

– سعر هاتف ROG Phon 7:

– يُباع بسعر 967.22 دولارًا أمريكيًا.

هاتف Red Magic 8S Pro:

مميزات هاتف Red Magic 8S Pro:

– نظام تبريد معد لخفض درجات الحرارة أثناء اللعب.

– معالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى مُصنّع بتقنية 4 نانومتر.

– يتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي.

– بطارية بسعة 6000 ميلّي أمبير/ الساعة.

– دعم الشحن السريع بقوة 65 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 40 دقيقة.

– شاشة قياس 6.8 بوصات من نوع (AMOLED) بدقة 1116 × 2480 بكسلًا.

– شاشة بـ درجة السطوع فيها إلى 1300 شمعة.

– يُباع هذا الهاتف بسعر 789.18 دولارًا أمريكيًا.

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra:

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra:

– قلم S قد يفيد لبعض الألعاب.

– شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات.

– معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) بتقنية 4 نانومتر.

– دعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e).

– دعم البلوتوث 5.3.

– دعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

– يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي.

– ثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

– بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

– يدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا.

– نسبة شحن تصل إلى 65% خلال نصف ساعة.

– كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، أما الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل،.

– كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

– يبُاع بسعر 1145.79 دولارًا أمريكيًا.

هاتف iPhone 14 Pro Max:

مميزات هاتف iPhone 14 Pro Max:

– معالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

– شاشة مشرقة (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة 1290 × 2796 بكسلًا.

– بطارية سعة 4323 ميلّي أمبير/ الساعة.

– يدعم الشحن السلكي بقدرة 16 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة.

– يُباع بسعر يبدأ من 1172.44 دولارًا أمريكيًا.