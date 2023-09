أقمار صناعية تكشف كيفية تحريك زلزال المغرب للأرض

كشفت الأقمار الصناعية حجم الحركة الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، والذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل الآلاف.

وضرب الزلزال منطقة ريفية في جبال الأطلس على بعد نحو 75 كم (47 ميلاً) من مدينة مراكش مساء الجمعة 8 أيلول/سبتمبر. وتقع هذه المنطقة، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، على الخط الفاصل بين الصفائح التكتونية الأوروبية والإفريقية، ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل.

Following the devastating #moroccoearthquake, @copernicusEU #Sentinel1 radar acquisitions from 30 August 2023 and 11 September have been combined to produce this interferogram, which is used to analyse how the ground has shifted as a result of the quake: https://t.co/cNvD6hVIhZ pic.twitter.com/Oa2qJvhLwf

— ESA Earth Observation (@ESA_EO) September 14, 2023