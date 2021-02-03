“أقول”.. أول تطبيق دردشة سعودي لمنافسة واتساب وتيليجرام

كشفت منصة هلا يلا الإلكترونية السعودية ، النقاب عن تطبيق دردشة محلي يحمل اسم “أقول”، في خطوة أولى لاختراق مجال تطبيقات الدردشة الفورية.

تسعى المنصة من خلال تطبيق “أقول” لحجز مقعد بين التطبيقات الفورية التي تهيمن عليها الشركات العالمية من خلال تطبيقات مثل واتساب وويتشات، إلى جانب تطبيق سيجنال الذي لاقى شهرة الآن.

يناسب المجتمع السعودي

يقول يوسف شانتي، الشريك المؤسس لمنصة هلا يلا، إن تطبيق “أقول” يوفر تجربة خاصة واحترافية للمجتمع السعودي، حيث تم تطوير التطبيق خصيصا ليناسب المستخدم السعودي بعد دراسة احتياجات السوق جيدا.

ويضيف “ندرك جيدا أهمية تطبيقات الدردشة في المملكة، والتي تلعب دورا مهما في التواصل بين المستخدمين مع توفير مزايا سهولة الوصول وتوفير الوقت”.

ويؤكد شانتي أنه انطلاقا من هذه الاحتياجات تم تطوير التطبيق بواجهة جذابة ومميزات تجمع بين البساطة والتقدم في آن واحد.

خصائص التطبيق

يناسب تطبيق الدردشة الفورية “أقول” الهواتف الذكية التي تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد وآي أو اس، بما يعني تغطية جميع حائزي الهواتف داخل المملكة.

يؤدي التطبيق وظائفه باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي عبر تزويده بملصقات ذات طبع محلي وملاحظات صوتية ورموز تعبيرية ورسائل مباشرة.

كما يوفر تطبيق الدردشة الفورية مميزات مماثلة في التطبيقات الأخرى، مثل الإعدادات القابلة للتخصيص، والمحادثات الشخصية والمكالمات الصوتية.

ووفق منصة هلا يلا تم دمج تطبيق “أقول” مع المنصة الرسمية لوزارة الرياضة السعودية لبث المباريات مباشر، والحصول على الخدمات الإخبارية، فضلا عن الاستعداد لانضمام التطبيق لمنصة “سي اف او” للألعاب.

والجدير بالذكر، أن منصة هلا يلا أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من المنتجات الإلكترونية أبرزها تطوير ألعاب “سي اف يو” وحجز تذاكر رياضات إلكترونية عالمية مثل البطولة الخيرية الشهيرة “لاعبون بلا حدود”.