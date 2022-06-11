أقوى منافس لسيارات تسلا... آتٍ من الصين

تستعد SAIC الصينية لطرح سيارتها الكهربائية المتطورة والقوية التي صنفها الكثيرون من بين أقوى المنافسين لسيارات تسلا.

وتأتي المركبة بهيكل انسيابي شبيه بهياكل سيارات “X6” من بي إم دبليو، طوله 4 امتار و90 سنتيمتر، عرضه 192 سم، وارتفاعه 165 سم، وتتميز هذه السيارة بأناقة التصميم، وبنوافذها الخالية من الإطارات، وأبوابها المجهزة بقبضات يمكن إخفاؤها داخل جسم الهيكل الخارجي، فضلا عن تقنيات NFC التي تساعد على فتحها وقفلها بالاعتماد على الهاتف الذكي.

أما التصميم الداخلي لهذه المركبة فيذكّر بعض الشيء بتصميم أحدث سيارة كهربائية من مرسيدس، فواجهة القيادة فيها خلت تماما من الأزرار وزودت بثلاث شاشات لمسية مثبتة تحت زجاج واحد، الشاشة الوسطى أتت من كبيرة الحجم من نوع AMOLED بمقاس 15.05 بوصة وتتعامل مع تقنيات الواقع المعزز.

وحصلت المركبة على العديد من التقنيات لتوفير الراحة والرفاهية للركاب كميزات التحكم الصوتي بمختلف الأنظمة، ومقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك، وأنظمة صوتيات مجهزة بـ 14 مكبر صوت من Bose.

وتعمل المركبة بمحركات كهربائية تولد عزما كليا يعادل 544 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون ثانيتين ونصف تقريبا.