أكثر كفاءة وأمان.. مزايا نوعية لتقنية الواي فاي 6 الجديدة

واي فاي 6 هو الجيل الجديد رسميًا من تقنيات الـWireless وهو بطبيعة الحال أسرع من الـ802.11ac وهي تقنية الاتصال الحالية والأكثر شهرة كما هو معروف

توفر تقنية الواي فاي 6 (ax-WLAN) الجديدة للمستخدم الكثير من التحسينات للتغلب على العديد من المشكلات، وأبرزها الانقطاع أو التباطؤ.

وتتزايد باستمرار أعداد الأجهزة، التي يمكن توصيلها بالشبكة المنزلية لاسلكيا، مثل أجهزة اللاب توب والحواسيب المكتبية وأجهزة التلفاز والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، علاوة على أنه يتم حاليا توصيل تجهيزات المنزل الذكي بالشبكة المنزلية بدءا من مصابيح الإضاءة ووصولا إلى الأجهزة المنزلية الذكية، وقد تتسبب كل هذه الأجهزة في وصول أجهزة الراوتر إلى حدودها القصوى، وبالتالي يحدث انقطاع في عمليات البث وتباطؤ مواقع الويب.

وأوضح إرنست أهليرس، من مجلة الكمبيوتر «c’t» الألمانية، أن تقنية الواي فاي 6 (ax-WLAN) الجديدة توفر للمستخدم الكثير من التحسينات. وأضاف الخبير الألماني قائلا: “يتم هنا استعمال تقنية تعرف اختصارا باسم OFDMA، والتي تستغل النطاق الترددي بالكامل بشكل أكثر كفاءة”.

وبينما تعمل معايير WLAN السابقة، بما في ذلك معيار الواي فاي 5 الحالي (ac-WLAN) على جعل جهاز الراوتر يقوم بجميع “وظائفه” بالتتابع، بمعنى القيام بالوظيفة تلو الأخرى، فإن معيار الواي فاي 6 يمكنه خدمة العديد من المشتركين في نفس الوقت.

وأضاف أولاف هاجيهمان، من شركة Extreme Networks الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات، قائلا: “يمكن تصور أن واجهة الشبكة عبارة عن طريق سريع متعدد المسارات، بحيث يستغل كل جهاز المسار الخاص به في شبكة الواي فاي 6”.

تدفق البيانات بسلاسة

وعند استعمال شبكة الواي فاي 6 تتدفق حركة البيانات على المسار بسلاسة، في حين كان يحدث تكدس في حركة البيانات مع إصدارات الواي فاي السابقة؛ نظرا لوجود مسار بيانات واحد.

وأضاف إرنست أهليرس أنه لا يتوقع حدوث زيادة كبيرة في السرعة مع تقنية الواي فاي 6 في البداية، ولكن في ظل ظروف التشغيل المثالية يمكن أن تصل سرعة نقل البيانات مع المعيار الجديد إلى واحد جيجابايت في الثانية، غير أن ذلك يتطلب أن تعمل جميع المكونات بأحدث معيار لشبكة الواي فاي، ولا يسمح لأي مستخدم آخر بالوصول إلى الشبكة.

تحسين مستوى الأمان

ومن ضمن المزايا الأخرى لشبكة الواي فاي 6 تحسين مستوى الأمان؛ حيث أوضح البروفيسور بيتر ريشتر، من جامعة مونستر للعلوم التطبيقية، قائلا: “يتم هنا استعمال تقنية WPA3 لتشفير الاتصال اللاسلكي، ويعتمد مفتاح شبكة WLAN الثابت على مفتاح مؤقت للاتصال الحالي، ومن خلال هذه الطريقة يصبح اختراق التشفير أكثر صعوبة”.

وأضاف الخبير الألماني أن استعمال تقنية الواي فاي 6 في الاستخدامات الخاصة يعتبر أمرا سابق لأوانه؛ نظرا لأنه يمكن للتطبيقات الصناعية في المقام الأول الاستفادة من هذه التقنية حاليا، وخاصة في خطوط الإنتاج؛ حيث يتم التحكم في الماكينات لاسلكيا، أما في الاستخدامات الخاصة فإنها تعتبر من التجهيزات الرائعة في حالة توافرها.

وينصح إرنست أهليرس المستخدم بعدم الاستثمار وشراء أجهزة جديدة، إذا كانت تقنية الواي فاي 5 المثبتة تعمل بشكل جيد، ويتوقع الخبير الألماني أن تظهر الكفاءة الكاملة لتقنية الواي فاي 6 خلال عام 2022.

وتعرف شبكة WLAN 6 جيجاهرتز باسم الواي فاي 6E، وعلى الرغم من أن هذه التقنية تتوافق مع الإصدارات السابقة، إلا أن جميع المزايا تكون قاصرة على الأجهزة الحديثة ثلاثية الموجات، والتي ستعمل بالنطاق الموجي الجديد إلى جانب نطاقات تردد شبكة WLAN الحالية 4ر2 و5 جيجاهرتز، وكل هذه العوامل تدعو المستخدم إلى التريث عند الرغبة في شراء الأجهزة الجديدة.

الشبكات اللاسلكية المغلقة

ويرى الخبراء الألمان أن مزايا معيار الواي فاي الجديد تظهر بشكل خاص عند استعماله في الشبكات اللاسلكية المغلقة المنتشرة في الشركات والمؤسسات ومراكز الفعاليات والمؤتمرات، والتي يتم فيها اتصال الكثير من المستخدمين بالشبكة اللاسلكية في نفس الوقت، وأضاف أولاف هاجيهمان قائلا: “يمكن لمعيار الواي فاي 6 هنا أن يزيد من كفاءة الشبكة اللاسلكية بدرجة كبيرة ويعمل على تحسين تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ”.

وأشار ماكس بول، من شركة Socialwave لشبكات الواي فاي، إلى أن معيار الواي فاي 6 الجديد يهدف إلى تلبية متطلبات السيناريوهات عالية الكثافة، أي المواقف، التي يتم فيها اتصال الكثير من الأجهزة بالشبكة اللاسلكية في نفس الوقت، ولذلك فإنه يكثر استعمال معيار الواي فاي 6 في شبكات الشركات والفنادق وأماكن إقامة الفعاليات والمؤتمرات.

ولكن ماكس بول مقتنع تماما بوصول معيار الواي فاي 6 إلى المستخدم العادي عاجلا أم آجلا، وأكد أن الهواتف الذكية الجديدة، مثل جهاز أبل آيفون الجديد، يدعم معيار الواي فاي 6 بالفعل، ولكن ذلك لن يكون له تأثير إيجابي على المستخدم.

وأشار أولاف هاجيهمان إلى أنه لا داع من القلق بشأن عيوب معيار الواي فاي 6، وأكد أنه يتوافق مع الإصدارات السابقة؛ حيث يمكن للمستخدم دمج الأجهزة، التي كانت مستعملة في الشبكات السابقة، وتشغيلها في شبكة الواي فاي 6، إلا أنه في هذه الحالة لن يستفيد من المزايا الرئيسية لتقنية الواي فاي 6.