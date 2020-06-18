ألمانيا.. تطبيق لتتبع فيروس كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

احتفلت الحكومة الألمانية بالبداية القوية لتطبيق تتبع فيروس كورونا، الذي تم تنزيله 6.5 مليون مرة خلال يوم واحد فقط.

وكتب وزير الصحة ينس شبان على تويتر الأربعاء أنها كانت “بداية قوية” و”يجب تحفيز المزيد من المواطنين للانضمام”.

وأضاف أن “احتواء كورونا لعبة جماعية” وكل من يستخدم التطبيق يحدث فرقًا.

واستخدام التطبيق طوعي في ألمانيا، التي يشعر فيها السكان بحساسية خاصة بشأن حماية البيانات، وهو مصمم لتخزين البيانات فقط على هواتف الأشخاص بدلاً من الخوادم المركزية.

وتم إطلاق التطبيق وسط ضجة كبيرة يوم أمس الثلاثاء.

ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقام تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين، إيجابية وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بكورونا.

وتم استخدام خطة متعددة المراحل لحماية البيانات في التطبيق.