ألمانيا تعفي مُلّاك العملات المشفرة من الضرائب بشرط واحد!

للمرة الأولى، سيكون أصحاب العملات المشفرة في ألمانيا سعداء لسماع الأخبار من وزارة المالية.

ووفقاً للخبر الذي نشره موقع “coinmarketcap” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد أصدرت الوزارة بياناً يتناول فرض الضرائب على العملات المشفرة، والذي يحدد كيف يجب على السلطات الضريبية التعامل مع دخل العملات المشفرة مثل الإيداع والإقراض والإيردروب.

لن يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على بيع البيتكوين أو الإيثريوم إذا كانوا قد احتفظوا بعملاتهم المشفرة لأكثر من عام واحد. وهو ما يتماشى مع المعلومات المتاحة سابقاً حول ضرائب التشفير، والتي جعلت ألمانيا الدولة الأكثر صداقة للعملات المشفرة، وفقاً لأحد التقارير.

ومع ذلك، أوضحت الوزارة أنّ استخدام بيتكوين أو إيثريوم لأغراض الإيداع والإقراض يؤدي إلى تمديد الحد الأدنى للمدة التي يتعين على الفرد الاحتفاظ بها. وبعبارة أخرى، يمكنك أن تأخذ أو تقرض إيثريوم و بيتكوين بدون دفع ضريبة الدخل إذا كنت تحتفظ بها لمدة سنة واحدة على الأقل.

ويتناقض هذا الإجراء مع العديد من البلدان، التي تأخذ ضريبة من الدخل الذي يأتي من الإيداعات.

كما أوضحت الوزارة أنّ الوضع الحالي لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه حلّ قاطع لضرائب التشفير في البلاد. وفي ظلّ التطور السريع الحاصل في مجال بلوكتشين، قالت الوزارة أنها تعمل بالفعل على بيان إضافي يوضح بالتفصيل الأمور التي يحتاج أصحاب العملات المشفرة الاحتفاظ بها.