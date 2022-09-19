ألمانيا.. منسوب مياه نهر الراين يقترب من الوضع الطبيعي

قال سماسرة سفن وتجار سلع الاثنين، إن منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا ارتفع بفضل الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة ليقترب من المستويات الطبيعية قبل أن يهبط هذا الصيف إلى مستويات منخفضة عطلت حركة النقل.

وأضاف السماسرة أنه نظرا للتوقعات بأن يسود طقس جاف في أغلب فترات الأسبوع، فقد ينخفض المنسوب مجددا وأن الوضع لم يعد الوضع لطبيعته بعد.

ويعد نهر الراين طريق شحن مهما لسلع مثل الحبوب والمعادن والفحم ومنتجات النفط ومن بينها زيت التدفئة.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة على مدى أسابيع وقلة هطول الأمطار في أغسطس آب إلى انخفاض منسوب المياه في النهر، شريان ألمانيا التجاري، مما تسبب في تأخير الشحن ورفع تكاليفه. وكانت هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الاضطرابات في الشحن إلى تراجع النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا بواقع نصف نقطة مئوية هذا العام.

لكن منسوب المياه المرجعي عند كاوب، وهي نقطة اختناق، قرب كوبلنز ارتفع إلى 1.39 متر اليوم الاثنين بالمقارنة مع منسوب بلغ 32 سنتيمترا فقط في أغسطس آب. وتحتاج السفن للإبحار بحمولة كاملة إلى منسوب مرجعي يبلغ حوالي 1.5 متر عند كاوب.