الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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أمازون الهند تعلن عن تخفيض الرسوم بنسبة 50% للبائعين الجدد

منذ ساعة واحدة
امازون

امازون

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أعلنت أمازون في الهند أنها ستخفض رسوم البائعين الجدد على موقع التجارة الإلكترونية بنسبة 50%، قبل مبيعات الشركة القادمة المقررة لموسم التخفيضات، وفقًا لموقع gadgets360.

يأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت الشركة أن بيع “Amazon Great Indian Festival 2022” سيبدأ في 23 سبتمبر، وفقًا لمنصة التجارة الإلكترونية، فإن البائعين الجدد الذين يسجلون قبل 26 أكتوبر ويبدأون في غضون 90 يومًا سيكونون مؤهلين للحصول على تخفيض بنسبة 50% رسوم البيع حسب الشركة.

قالت منصة التجارة الإلكترونية في بيان، إن البائعين الجدد سيكونون مؤهلين للحصول على إعفاء من الرسوم المدفوعة لبيع المنتجات على موقع الشركة، وقالت الشركة: “جميع البائعين الجدد المسجلين على Amazon.in بين 28 أغسطس و 26 أكتوبر وبدء التشغيل في غضون 90 يومًا من تاريخ التسجيل سيكونون مؤهلين للاستفادة من إعفاء بنسبة 50 بالمائة من رسوم البيع عبر جميع الفئات”.

يتم تحصيل رسوم البيع على جميع المنتجات المباعة على أمازون، ويتم حسابها كنسبة مئوية من إجمالي سعر البيع الذي يدفعه المشتري، ومن المقرر أن يستفيد من بيع المهرجان القادم المتاجر المحلية والحرفيون ورائدات الأعمال وكذلك الشركات الناشئة ورجال الأعمال الرقميون.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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