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أمازون تتوقع مبيعات دون التقديرات في الربع الثاني من السنة

29 - أبريل - 2022
شركة أمازون

شركة أمازون

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توقعت أمازون.كوم اليوم الخميس أن تكون مبيعات ربع السنة الجاري أقل من تقديرات وول ستريت، وسط إحجام من العملاء عن الإنفاق غير الأساسي في ظل ضبابية اقتصادية، إلى جانب منافسة شرسة لأنشطتها في الحوسبة السحابية.

وسجلت مبيعات الشركة في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، زيادة ثمانية بالمئة، بينما ارتفعت مصاريف التشغيل 16 بالمئة لتسجل إلى 71 مليار دولار ، مما أدى إلى خسارة تشغيلية بلغت 1.6 مليار دولار للوحدة في الربع الأول من العام.

وزادت إيرادات وحدة أمازون ويب سيرفيسز 37 بالمئة لتسجل 18.4 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات المحللين.

وتوقعت أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم صافي مبيعات يتراوح بين 116 مليار دولار و121 مليار دولار في الربع الثاني.

وكان المحللون يتوقعون 125.48 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

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