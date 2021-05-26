أمازون تستحوذ على إحدى أشهر وأقدم شركات إنتاج الأفلام في هوليوود

توصلت شركة “أمازون” الأمريكية العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، إلى اتفاق على شراء أحد أشهر وأقدم شركات إنتاج وتوزيع الأفلام في هوليوود “مترو غولدوين ماير”.

وأكدت “أمازون” في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن قيمة الصفقة الجديدة ستصل 8.45 مليار دولار، لافتة إلى أن “مترو غولدوين ماير” (“إم جي إم”) التي أسست عام 1924 ستستكمل جهود شركة “أمازون ستوديوز” التي تخصص بإنتاج العروض التلفزيونية.

وتعهدت “أمازون” بالحافظ على تراث “إم جي إم” الذي يزيد عن أربعة آلاف فيلم و17 ألف عرض تلفزيوني، ومنح الزبائن وصولا أفضل إلى هذه الشرائط، بالإضافة إلى تعزيز قدرات “مترو غولدوين ماير” في إنتاج أفلام جديدة.

وإجمالا، حصلت أفلام من إنتاج “إم جي إم” على 205 جوائز لأكاديمية السينماء الأمريكية (“أوسكار”) 15 منها في فئة أفضل فيلم.

وكانت “إم جي إم” قد أعلنت عن حالة الإفلاس عام 2010، لكنها تمكنت لاحقا من تجاوز هذه الأزمة والعودة للعمل.

وتعرف “إم جي إم” بأفلام مشهورة منها “12 رجلا غاضبا” و”صمت الحملان” و”روكي” و”غريزة أساسية”، بالإضافة إلى سلسلة الأفلام عن وكيل الاستخبارات البريطانية 007 جيمس بوند.