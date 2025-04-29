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أمازون تطلق أول كوكبة أقمار اصطناعية لمنافسة إيلون ماسك

منذ ساعة واحدة
أقمار صناعية

أقمار صناعية

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أطلقت شركة أمازون يوم الإثنين أول مجموعة من أقمارها الاصطناعية الخاصة بالإنترنت إلى المدار، مما يمثل خطوة جديدة في سوق الشبكات الفضائية الواسعة، الذي تسيطر عليه حاليًا آلاف الأقمار الاصطناعية التابعة لمشروع “ستارلينك” من شركة “سبيس إكس”.

وحمل صاروخ “أطلس 5” التابع لتحالف الإطلاق المتحد 27 قمرا اصطناعيا من مشروع “كويبر” التابع لأمازون، والذي سُمي تيمنا بحزام كويبر الواقع في الأطراف الجليدية لنظامنا الشمسي خلف كوكب نبتون.

وبمجرد إطلاق الأقمار في المدار، ستصل في نهاية المطاف إلى ارتفاع يقارب 400 ميل (630 كيلومترا).

وكان قد أُطلق قمران تجريبيان في عام 2023 أيضا بواسطة صاروخ “أطلس 5”.

وذكر مسؤولو المشروع أنه تم إجراء تحسينات رئيسية على النسخة الأحدث. كما تم طلاء الأقمار الاصطناعية الجديدة بطبقة عاكسة خاصة تهدف إلى تشتيت ضوء الشمس المنعكس، في محاولة للحد من التأثير على عمل الفلكيين.

وتهدف “أمازون” المملوكة للملياردير جيف بيزوس، إلى التنافس بشكل مباشر مع كوكبة “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك.

وباتت كوكبة برنامج “ستارلينك” الذي أُطلق قبل سنوات تضم راهنا أكثر من 6750 قمرا اصطناعيا في المدار، وفق موقعها على الإنترنت، كما أنها الشركة الرائدة عالميا في هذه السوق المزدهرة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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