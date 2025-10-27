الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
"أمازون" تعتزم إلغاء نحو 30 ألف وظيفة بدءاً من غد الثلاثاء

منذ 13 دقيقة
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أمازون تعتزم إلغاء ما يصل إلى 30 ألف وظيفة بدءا من غد الثلاثاء في ظل سعيها لتقليص النفقات وتعويض التوظيف الزائد خلال ذروة الطلب في فترة جائحة كوفيد-19.

وهذا الرقم نسبة صغيرة من إجمالي موظفي أمازون البالغ عددهم 1.55 مليون، ولكنه يشكل ما يقرب من 10 بالمئة من موظفيها الإداريين البالغ عددهم 350 ألفا تقريبا.

وسيكون هذا أكبر خفض للوظائف في أمازون منذ إلغائها نحو 27 ألف وظيفة في أواخر 2022.

وأحجم متحدث باسم أمازون عن التعليق.

وبدأت أمازون إلغاء عدد أقل من الوظائف على مدار العامين الماضيين في أقسام عدة، منها الأجهزة والاتصالات والبرامج الحوارية وغيرها.

وقالت المصادر إن إلغاء الوظائف الذي سيبدأ هذا الأسبوع قد يشمل مجموعة من الأقسام داخل أمازون، منها الموارد البشرية والأجهزة والخدمات والعمليات.

وأضافت أن مديري هذه الأقسام طُلب منهم الخضوع لتدريب اليوم الاثنين على كيفية التواصل مع الموظفين بعد الإخطارات التي سيبدأ إرسالها عبر البريد الإلكتروني صباح غد الثلاثاء.

وارتفعت أسهم أمازون 1.2 بالمئة إلى 226.80 دولار بعد ظهر اليوم الاثنين. وتعتزم الشركة الإعلان عن أرباح الربع الثالث يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

