أمازون تعلن إيرادات سحابية مخيبة للآمال عن الربع الأول

أعلنت أمازون.كوم اليوم الخميس نمو إيراداتها السحابية بأقل من المتوقع في الربع الأول وتوقعت أن يكون دخلها التشغيلي أقل من التقديرات، مما تسبب في خيبة أمل للمستثمرين.

وانخفضت أسهم الشركة بخمسة في المئة في تداولات ما بعد الساعات الرسمية.

وأظهرت أمازون ويب سيرفيسز، وهي وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة، علامات ضعف وبلغ نمو العائدات 16.9 بالمئة إلى 29.27 مليار دولار دون التوقعات التي كانت تشير إلى نمو عند 17.4 بالمئة.

وتخلفت الوحدة عن منافستها في مايكروسوفت التي أعلنت عن نتائج سحابية ضخمة أمس الأربعاء.

وسجلت أمازون إجمالي عائدات بلغ 155.7 مليار دولار للربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار مقارنة بتقديرات المحللين عند 155.04 مليار دولار وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وجاء في البيانات أيضا أن الشركة تتوقع أن يتراوح صافي مبيعاتها بين 159.0 مليار دولار و164.0 مليار دولار للربع الثاني، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 160.91 مليار دولار.

وذكرت الشركة أن الدخل التشغيلي للربع الحالي سيتراوح بين 13 مليار دولار و17.5 مليار دولار، مقارنة مع متوسط تقديرات عند 17.7 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.