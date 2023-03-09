أمازون تعلن موعد إطلاق سوقها لتداول رموز NFT

تستعد شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، للدخول في مجال بيع وتداول رموز NFT الغير قابلة للاستبدال.

وذلك بتحديدها لموعد إطلاق أول سوق رسمي تابع لها لبيع وتداول هذه الرموز، تنافس به أسواق كبرى متخصصة في هذا المجال نفسه، مثل سوق “أوبن سي”.

وحددت أمازون يوم 24 من شهر أبريل المقبل، موعدا رسمي للإطلاق الرسمي لسوقها الرقمي لبيع وتداول رموز NFT الغير قابلة للاستبدال، والذي سيحمل اسم Amazon Digital Marketplace.

وستخصص أمازون علامة تبويب خاصة بالسوق الرقمي، سيتم تثبيتها عبر منصتها الرئيسية للبيع الإلكتروني، حتى يكون من السهل على المستخدمين الانتقال لها بشكل مباشر عند تصفح موقع أمازون الرئيسي.

وبداية من موعد الانطلاق، أمازون ستتيح 15 تشكيلة من رموز NFT الغير قابلة للاستبدال، للبيع عبر المنصة، مع وضعها لبعض ضوابط الشراء في بداية عمل السوق الرقمي الجديد.

من ضمن هذه الضوابط، إلزام الراغبين في الشراء، بامتلاك حسابات خاصة عبر موقع أمازون، ولن يتم الشراء إلا باستخدام بطاقات الائتمان.

كما سيتاح سوق أمازون الرقمي لبيع وتداول رموز NFT الغير قابلة للاستبدال لعملاء أمازون في الولايات المتحدة فقط في بداية فترة تشغيله.

على أن يتاح للعملاء من دول أخرى في وقت لاحق وبشكل تدريجي.