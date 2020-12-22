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“أمازون” توقف بيع بلاستيك الاستخدام الواحد في الاتحاد الأوروبي بدءاً من هذا التاريخ

منذ 17 ساعة
شركة أمازون

شركة أمازون

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توقفت “أمازون” عن بيع البلاستيك المعد للاستخدام الواحد والبلاستيك القابل للتحلل في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا اعتبارًا من 21 كانون الأول 2020.

تشمل قائمة الأصناف الممنوع بيعها الصحون وعلب الطعام وأدوات المائدة والأكواب وقش الشرب وعصي التحريك ومسحات القطن وحاملات البالونات.

وسيدخل قانون، يحظر إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2021. وستحظر الصين أيضًا استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل مثل الأكياس البلاستيكية والأواني والقش وما إلى ذلك.

وحظرت المملكة المتحدة استخدام المصاصات البلاستيكية وأدوات خلط الشاي والقهوة ومسحات القطن منذ تشرين الأول. وستتخلى كندا عن المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بحلول نهاية عام 2021.

أما في روسيا فتم دعم هذه المبادرة العام الماضي من قبل مجلس الدوما، وهيئة الرقابة على المستهلك ووزارة الموارد الطبيعية، وقدمت منظمة غرين بيس خطتها للتخلي عن البلاستيك.

ويوجد البلاستيك الآن في كل مكان، على سبيل المثال، في قاع خندق ماريانا وفي قمة جبل إيفرست، وتم العثور على الكثير من جزيئات البلاستيك الدقيقة في ثلوج القطب الشمالي (تشكل ربع النظام الغذائي للدببة القطبية).

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