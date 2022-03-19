أمازون في السعودية.. خطوة مهمة لدعم نمو التجارة الإلكترونية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمازون، لدعم الفرص الواعدة للاستثمار ونمو التجارة الإلكترونية.

ويأتي ذلك للاستفادة من المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، وحضر التوقيع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ونائب رئيس شركة أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن توقيع مذكرة التفاهم مع أمازون تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والإسهام ضمن مساعي البلاد لتطوير البنى التحتية للتجارة الإلكترونية، والزخم المتسارع للانتقال نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وتطلع الفالح إلى استمرار إقامة شراكة مع الكيانات الرائدة في مجالها التي ستزود السوق السعودية بمعرفة ووفرة في الموارد تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن الشراكة مع أمازون ستفتح فرص النمو وتعالج التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع التي ستؤدي إلى خلق فرص عمل في جميع أنحاء السعودية، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والمعرفة في هذا القطاع.

وقال إن بلاده حريصة على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من المهارات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية.

وأشار نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تقريب الكثير من المنتجات للعملاء مستفيدين بما نملك من تقنيات وذكاء اصطناعي، بالإضافة لابتكار أدوات أفضل للبائعين المحليين لتنمية أعمالهم عبر تجاوز الكثير من التحديات، والاستفادة من فرص النمو والازدهار الكبيرة التي تملكها المملكة، مؤكداً التزامهم اتجاه المملكة سيسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.