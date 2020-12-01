أمازون: موسم التسوق في العطلات للعام الحالي هو الأكبر في تاريخنا

منذ انتشار جائحة كورونا وإغلاق المؤسسات والجامعات والمدارس وتحول الأعمال إلى المنازل، زاد الطلب على المشتريات الالكترونية، وذلك بسبب الإقفال العام وعدم قدرتهم على التجول.

قالت شركة أمازون اليوم الثلاثاء: إن موسم التسوق في العطلات للعام الحالي كان الأكبر في تاريخها، حيث أجبرت جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) المزيد من الناس على التسوق عبر الإنترنت.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية في منشور على مدونتها: إن العملاء كانوا يتسوقون مبكرًا لشراء الهدايا، والمواد الموسمية لأحبائهم. وفي حين كانت أمازون تشهد مبيعات هائلة، فإن العديد من تجار التجزئة المعتمدين على المتاجر الفعلية يكافحون من أجل البقاء في ظل الجائحة.

وقالت أمازون: إن المشتريات الرائجة اشتملت على مكبرات الصوت (إيكو دوت) Echo Dot، وكتاب الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما) A Promised Land، ومجفف الشعر وفرشاة التكثيف Revlon One-Step. وكان الإقبال على منتجات الرعاية الذاتية، والشؤون المنزلية، والراحة من بين الاتجاهات الأكثر شيوعًا خلال هذه المدة.

وقال (جيف ويلك) – الرئيس التنفيذي لـ Amazon Worldwide Consumer: “في موسم الأعياد وعلى عكس أي موسم آخر، فمن الواضح أن العملاء ما زالوا يرغبون في الحصول على صفقات كبيرة للهدايا لأحبائهم، أو شيء إضافي آخر لأنفسهم، ونحن سعداء في المساعدة على رسم الابتسامة خلال الموسم”.

وأضاف: “شكرًا لعملائنا، وموظفينا، وشركاء البيع في جميع أنحاء العالم لجعل موسم العطلات هذا هو الأكبر حتى الآن، وشكرًا على كل شيء تفعلونه لدعم مجتمعنا الآن وخلال كامل السنة”.

ولم تكشف أمازون عن أرقام فعلية للمبيعات خلال يومي Black Friday أو Cyber Monday، اللذين هما الأكثر ازدحامًا خلال موسم العطلات.

وتُنتقد أمازون للترويج لمنتجاتها الخاصة على حساب تلك التي يبيعها تجار التجزئة المستقلون، ولكن الشركة تقول: إن تجار التجزئة المستقلين شهدوا هم أيضًا طلبًا قياسيًا على المنصة خلال العام الحالي.

وقالت أمازون: إن مبيعات الأنشطة التجارية المستقلة التي تبيع على الموقع تجاوزت في جميع أنحاء العالم أكثر من 4.8 مليارات دولار خلال المدة بين يومي Black Friday و Cyber Monday، مشيرةً إلى أن الرقم أعلى بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأضافت أن 71,000 شركة صغيرة ومتوسطة شهدت مبيعات تجاوزت 100,000 دولار في موسم العطلات الحالي.

وعلى غرار العديد من متاجر البيع بالتجزئة، فقد بدأت أمازون صفقات موسم العطلات للعام الحالي على نحو أبكر من المعتاد. إذ أجلّت يوم التسوق المسمى Prime Day من منتصف تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، ليصبح على نحو غير رسمي بداية موسم التسوق للعطلات.