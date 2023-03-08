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أمريكا تفتح تحقيقا في خلل بسيارات لشركة تسلا

منذ 41 دقيقة
شركة تسلا

شركة تسلا

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قالت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها فتحت تحقيقا مبدئيا في 120 ألف سيارة تسلا موديل واي لعام 2023 بعد تقريرين عن سقوط عجلات القيادة أثناء القيادة.

وقالت الإدارة المسؤولة عن سلامة السيارات في الولايات المتحدة إن عجلات القيادة في موديلي سيارات الشركة لعام 2023 اللذين قطعا عددا قليلا من الأميال، كانت مفكوكة تماما. وتم تسليم المركبات إلى أصحابها دون مسمار التثبيت الذي يربط عجلة القيادة بعمود التوجيه.

وفتحت الإدارة تحقيقا أوليا لتقييم “نطاق ووتيرة وعمليات التصنيع المرتبطة بهذه الحالة”.

ويمثل التحقيق الخطوة الأولى قبل مطالبة الإدارة بسحب السيارات.

وقالت الإدارة إنها تلقت شكوى من شخص اشترى موديل واي جديدا قبل خمسة أيام وكان على الطريق بولاية نيو جيرزي في 29 يناير كانون الثاني “وفجأة سقطت عجلة القيادة. كنت محظوظا لأنه لم تكن هناك سيارة في الخلف وتمكنت من التوقف على جانب الطريق”.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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