أميركا تحذّر: نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على الأمن القومي

دخل سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين مرحلة أكثر احتدامًا، بعد صدور تقرير حكومي أميركي وصف النماذج الصينية بأنها تمثل “خطراً أمنياً” يهدد المستهلكين والمطورين والأمن القومي.

التقرير الصادر عن مركز معايير الذكاء الاصطناعي والابتكار (CAISI) التابع لوزارة التجارة الأميركية والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، أشار إلى أن نماذج مثل “ديب سيك” لا تزال متأخرة عن نظيراتها الأميركية من حيث الأداء والتكلفة والأمان، رغم تنامي شعبيتها عالميًا. كما حذّر من أنها أكثر عرضة للاختراق، ويمكن استغلالها في القرصنة والجرائم الإلكترونية، لافتًا أيضًا إلى أن بعض هذه النماذج يتضمن رقابة حكومية صينية مدمجة مباشرة في بنيتها.

وخلص التقرير إلى أن النماذج الصينية تُظهر توافقًا أوضح مع خطاب الحزب الشيوعي الصيني، حيث حقق نموذج “ديب سيك R1-0528” نسبة توافق بلغت 25.7% عند اختباره باللغة الصينية. ويأتي ذلك في إطار خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقييم النماذج الصينية وقياس مدى ارتباطها بالخطاب الرسمي لبكين.

ورغم هذه الانتقادات، فإن الصين قلّصت الفجوة مع الولايات المتحدة في سباق تبني الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت تنزيلات نماذج “ديب سيك” عبر منصة Hugging Face بنحو 1000% منذ بداية العام، فيما صعدت “علي بابا كلاود” لتنافس “ميتا” على المرتبة الثانية عالميًا بعد “OpenAI”، متقدمة على “غوغل” و”مايكروسوفت”.

على صعيد الكلفة، أوضح التقرير أن تشغيل نموذج GPT-5-mini من “OpenAI” أقل بـ35% مقارنة بنموذج “ديب سيك V3.1” لتحقيق مستوى أداء مماثل. لكنه أشار إلى أن النماذج الصينية تتميز بكونها مفتوحة الوزن ويمكن تشغيلها محليًا، على عكس النماذج الأميركية التي تبقى محصورة عبر واجهات API مغلقة.

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك علّق على التقرير بالقول إن نتائجه “تكشف تأخر النماذج الصينية خصوصًا في مجال الأمن السيبراني”، مشددًا على خطورة الاعتماد على تقنيات أجنبية في هذا المجال الاستراتيجي.

يُذكر أن معهد CAISI تأسس عام 2023 خلال إدارة بايدن تحت اسم “المعهد الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي”، قبل أن يُعاد تنظيمه في عهد ترامب ليعزز ريادة الولايات المتحدة عالميًا عبر شراكات مع شركات كبرى مثل “OpenAI” و”أنثروبيك”.