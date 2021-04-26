أنتماينر E9.. جهاز جديد لتعدين العملات المشفرة

من المقرر أن تطرح شركة “بيتماين” أحدث اجهزتها المخصصة لتعدين العملات المشفرة، والذي أطلقت عليه اسم “أنتماينر E9”.

ووفق موقع “فيديوكاردز” سيقدم الجهاز حلولا للمتخصصين بتعدين العملات المشفرة الإلكترونية، من خلال توفير نظام متكامل للتعدين وبقدرات تضاهي قدرات جهاز يعمل بـ 32 معالج للصورة فائقة السرعة.

ولم تعلن الشركة أسعار الجهاز بعد، خاصة في ظل النقص العالمي بالشرائح الإلكترونية.

وفي صناعة التعدين الإلكتروني التي أصبحت متاحة للجميع، يمكنك تشغيل أجهزة خاصة بك، من أجل وضع جهازك في خدمة الشبكة التي تقوم بتحليل الحسابات والمعادلات لتكوين العملات المشفرة، وذلك بمقابل أن تتقلى بالمقابل جزء من هذه العملات.

ويتم حساب قدرة الأجهزة بوحدة غيغاهاش، والتي تعبر عن قدرته على إجراء ملايين العمليات الحسابية في الثانية، وبما يستخدمه بالمقابل لكل واط كهربائي.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرة معالجة، تبلغ 3 غيغاهاش لكل ثانية، وبقدرة كهربائية تبلغ 2556 واط كهربائي، وهي ما يعني أنه يستطيع تعدين عملات مشفرة بشكل سريع وباستهلاك أقل للطاقة.