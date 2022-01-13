أوبر تغلق تطبيقها الإلكتروني الخاص بساعات أبل

قامت شركة أوبر بإغلاق تطبيقها الإلكتروني الخاص بساعات أبل الذكية، ولا يمكن الآن الاستفادة من خدمات شركة النقل الخاصة عبر هذه الساعات.

ووفق موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، الآن من يقوم بالدخول على تطبيق شركة أوبر عبر أي من إصدارات ساعات أبل الذكية، ستظهر له رسالة ارشادية، بالإنتقال لنسخة التطبيق المخصصة للهواتف.

وألحقت أوبر رسالة اعتذار لعملائه من المتضررين بأي شكل من وقف تفعيل تطبيقها الإلكتروني على ساعات أبل.

ورغم ذلك لا يزال تطبيق أوبر الخاص بساعات أبل متواجدا على متجر تطبيقات أبل الإلكتروني.

وبحسب الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، مصدر من شركة أوبر أفاد بأن وقف تفعيل تطبيق أوبر الخاص بساعات أبل الذكية، يعود لضعف الاستخدام، مقارنة بنسخة التطبيق المخصصة للهواتف الذكية والمتاحة لكافة إصدارات هواتف آيفون.

ساعة أبل ومشكلة تجمد التطبيقات

وفي الأسابيع الماضية، كان يلحظ مستخدمي ساعات أبل الذكية تعرض الساعة لأزمة تجمد التطبيقات على الشاشة، عند محاولة فتحها.

تكون النتيجة إما أن يتجمد التطبيق للتحميل أو لا يفتح أو يظل عالقا على الشاشة أو يتعطل تماما عن العمل.