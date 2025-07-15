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أوبر وبايدو تتعاونان لتشغيل آلاف سيارات الأجرة الذاتية القيادة حول العالم

منذ 7 ساعات
شعار شركة أوبر خارج مبنى في الولايات المتحدة (المصدر: رويترز)

شعار شركة أوبر خارج مبنى في الولايات المتحدة (المصدر: رويترز)

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أعلنت شركتا أوبر وبايدو الصينية اليوم الثلاثاء عن شراكة بينهما لطرح آلاف من السيارات ذاتية القيادة المملوكة لوحدة أبولو جو التابعة لبايدو على منصة أوبر في عدة أسواق عالمية خارج الولايات المتحدة والصين.

وتوقعت الشركتان طرح أولى المركبات الذاتية القيادة في آسيا والشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام.

وتدير أبولو جو، التابعة لبايدو الصينية، أسطولا يضم أكثر من ألف سيارة ذاتية القيادة بالكامل حول العالم وتعمل في 15 مدينة من بينها دبي وأبوظبي. واعتبارا من مايو أيار أكملت أبولو جو أكثر من 11 مليون رحلة.

وتعد هذه الشراكة الأحدث ضمن سلسلة تحالفات عقدتها أوبر خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تكثف الشركة جهودها لمنافسة شركات مثل ليفت في سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

    المصدر :
  • رويترز

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