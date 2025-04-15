"أوبن أيه.آي" تعمل على إنشاء منصة تواصل اجتماعي على غرار إكس

العلماء يخشون من مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي إذا وصلت إلى الأيدي الخاطئة

نقل موقع ذي فيرج، اليوم الثلاثاء، عن عدد من المصادر قولهم إن شركة أوبن أيه.آي تعمل على إنشاء منصة للتواصل الاجتماعي خاصة بها على غرار منصة إكس.

وأشار التقرير إلى وجود نموذج أولي داخلي يركز على توليد الصور باستخدام تطبيق تشات جي.بي.تي للذكاء الإصطناعي، ويتضمن عرضا للمحتوى الاجتماعي.

وقال الموقع إن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، طلب من أطراف خارج الشركة في جلسات خاصة تقديم تعليقات حول المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى.

وجاء في تقرير الموقع أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة تعتزم تدشين منصة للتواصل الاجتماعي لتصبح تطبيقا منفصلا أو دمجها في تشات جي.بي.تي.

ولم ترد الشركة بعد على طلب رويترز للتعليق.

وربما تؤدي هذه الخطوة المحتملة إلى تصعيد التوتر بين ألتمان والملياردير إيلون ماسك، مالك منصة إكس وأحد مؤسسي أوبن أيه.آي الذي ترك الشركة الناشئة في عام 2018 قبل أن تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

واشتد الخلاف في الأشهر القليلة الماضية. ففي فبراير شباط الماضي، قدم تحالف مستثمرين بقيادة ماسك عرضا بقيمة 97.4 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على شركة أوبن أيه.أي، لكن ألتمان رفض العرض بعبارة “لا شكرا”.

رفع ماسك دعوى قضائية على أوبن أيه.آي المبتكرة لنموذج تشات جي.بي.تي وألتمان العام الماضي، زاعما أنهما تخليا عن هدف الشركة الأصلي المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، وليس لتحقيق مكاسب.

ورفعت أوبن أيه.آي دعوى قضائية مضادة على ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، متهمة إياه بممارسة نمط من المضايقات ومحاولة عرقلة تحولها إلى نموذج ربحي. ومن المقرر أن يبدأ الطرفان محاكمة أمام هيئة محلفين في ربيع العام المقبل.

وأيضا ربما تضع المنصة الاجتماعية لأوبن أيه.آي الشركة في منافسة مباشرة مع شركة ميتا المالكة لفيسبوك، والتي ذكرت تقارير أنها تعمل على إنشاء نموذج مستقل للذكاء الاصطناعي خاص بها.

وفي فبراير شباط، قال ألتمان على منصة إكس تعليقا على تقارير إعلامية عن خطط ميتا “حسنا، لا بأس، ربما سنقوم بعمل تطبيق اجتماعي”.

وتتمتع ميتا وإكس بإمكانية الوصول إلى كم هائل من البيانات، المحتوى العام الذي ينشره المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ويمكنهما تدريب نماذجهما للذكاء الاصطناعي عليها.