"أوبن أيه آي" تنافس "ديب سيك" و"جيمني" بأداة بحث جديدة

قدمت “أوبن أيه آي” إصدارًا مخففًا من أداة “البحث العميق” ضمن منصة “شات جي.بي.تي”، مما يتيح استخدامها مجانًا لتحسين إمكانيات البحث.

وتعمل الأداة الجديدة بنموذج الذكاء الاصطناعي “ميني 04″، وهو أقل تطورا من النسخة الكاملة المخصصة للمشتركين المدفوعين في إصدارات “جي.بي.تي بلس” و”تيم” و”برو”، لكنه يحافظ على جودة الإجابات مع تقليل طولها.

وأوضحت الشركة عبر منشورات على منصة “إكس” أن الأداة الجديدة ستُفعل تلقائيا عند استنفاذ الحد المسموح به للنسخة الكاملة، مؤكدة أنها توفر نفس العمق في التحليل مع إجابات أكثر إيجازا.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار منافسة شرسة مع خدمات مماثلة مثل “ديب سيك” الصينية، التي تقدم حلولا منخفضة التكلفة.

يذكر أن سوق أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي يشهد توسعا ملحوظا، حيث أطلقت شركات كبرى مثل غوغل “جيمني” ومايكروسوفت “كوبايلوت” و”إكس.أيه.آي” “جورك”، حلولا مماثلة تعتمد على نماذج قادرة على التحليل المنطقي والتحقق من صحة المعلومات.

ومن المقرر أن تصبح الأداة الجديدة متاحة خلال الأسبوع الجاري لمستخدمي المؤسسات التعليمية ورواد الأعمال بنفس حدود الاستخدام المطبقة على إصدار “تيم”، وفقا لما أعلنته “أوبن أيه.آي”.